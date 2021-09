[Exclusiva] Abraham Mateo: “Después de cantar con Jennifer López nada es imposible”

El cantante Abraham Mateo está promocionando su nuevo sencillo “Repetíamos” y reveló, en exclusiva para Publimetro México, lo que fue la experiencia de grabar con Jennifer López y además de lo admirado que está de haber consagrado tantos éxitos desde sus jóvenes comienzos a los 7 años de edad.

Para 2018 Abraham tuvo la oportunidad de conectarse con JLo y cantar, junto con Yandel, el tema “Se Acabó el Amor”, un hit que lo motiva a creer que hasta ya no hay nada imposible. “Lo de Jennifer López fue algo surrealista… Tenía 19 años y cuando me llegó esa oportunidad quedé alucinado. Aprendí muchas cosas y es una experiencia que me llevo para toda la vida”, explicó el español.

“¿Con qué otra artista quisieras colaborar?” se preguntó ante esta respuesta, y Abraham sonrío diciendo: “Después de cantar con Jennifer López nada es imposible… Puede ser Beyoncé, Camila Cabello también me gusta mucho… Hay muchas artistas con las que me gustaría colaborar”. En abril, Abraham compartió un clip del tras cámara del rodaje de su video con JLo y escribió “Se cumplieron 3 años de #SeAcaboElAmor 🎊 Una para la historia con @jlo y @yandel”

Abraham Mateo se detiene para admirar su evolución profesional

Si no lo sabías, Abraham comenzó a cantar a sus 7 años cuando tomó el micrófono en el festival de música Veo Veo de la fundación Teresa Rabal, y a los dos años debutó en televisión al cantar para el programa “Menuda noche”. “¿Qué le dirías a ese Abraham de 7 años?”, se le preguntó al cantante a lo que con una sonrisa plena respondió: “Si te contara lo que va a pasarte en los próximos años no te lo vas a creer”.

Abraham continuó “nunca he asimilado lo que me ha pasado. Desde que tengo 7 años, que comencé en la música, para mí todo lo que ha venido ha sido sueño tras sueño cumplido… Y es una suerte poder decir eso”. Con admiración hacia lo que parece ser una película en su mente, concluyó “yo mi infancia la repetiría mil veces… siempre que veo mi evolución me emociona”.

El productor e intérprete está preparando su séptimo disco y asegura que contará con importantes colaboraciones como Luis Fonsi y L´Gante, además de producir para estrellas como Belinda, Ivy Queen y Gente de Zona. Por si esta agenda fuera poca, espera retomar la gira de conciertos y reencontrarse con su público.