Armando Espitia rumbo al Ariel: ‘pasamos ese nivel de representar a homosexuales con el estereotipo exuberante, llamativo y chistoso’

Armando Espitia tienen un curriculum del cual sentirse orgulloso, que incluye a importantes festivales mundiales como Sundance y Cannes; además de nominaciones a los premios Ariel.

A los 9 años filmó su primera película, y desde los 15 hace teatro independiente, comerciales, series y películas.

“A veces pensamos que la responsabilidad del actor es convertirse en estrella y famoso de un momento a otro y yo también, cuando yo empecé hice una película, era el protagónico y se estrenó en Cannes y yo pensé que ya después de ahí ya iba a estar inalcanzable y no, la vida me enseñó que después de eso todavía hay que hacer mucho trabajo”, adelantó Armando Espitia.

Nominación a los premios Ariel

El actor mexicano está nominado a Mejor actor en los premios Ariel, por la cinta Te llevo conmigo, dirigida por Heidi Ewing.

“Ir a festivales es muy emocionante, ya estuve nominado con mi primer película en el 2014. Lo primero que yo me propongo es disfrutar”.

“Creo que es como una celebración absoluta entre amigos y colegas. Lo más bonito de estar nominado, es que haya colegas que piensan que la película y mi actuación merecen un reconocimiento, entonces celebrar lo más que se pueda a la distancia con lo virtual”. Armando Espitia

La cinta ganadora en el Festival de Sundance 2020 Te llevo conmigo (I carry you with me) cuenta la historia de Iván y Gerardo, quienes son pareja, y en la búsqueda del sueño americano cruzan la frontera de México y Estados Unidos para establecerse en Nueva York.

“Ahora con la nominación con esta película, que ya tuvimos oportunidad de que entrara a salas comerciales en México, también es una película que hay que verla sin importar desde qué ángulo lo veas o con qué personaje te identifiques”, completó.

Armando Espitia celebra que la homosexualidad sea vista con otros ojos

“De eso se trata la película Te llevo conmigo, de un hombre que decide dejar a su hijo para conseguirle una mejor vida porque está frustrado porque no hay oportunidades a pesar de su preparación y de su esfuerzo”, puntualizó.

Añadió, “La otra parte es que es un hombre homosexual y que en los noventa él estaba enfrentando el rechazo y ciertos miedos, pero pienso que en el 2021 se lee más del otro lado: que es de un padre de familia que pasa que es homosexual y que está en otra relación con un hombre, pero que en realidad lo que más conecta es que es un papá que se tiene que ir para poder darle a su hijo lo que se merece”.

Representación y diversidad en México

“La gente, al menos en la Ciudad de México, hemos avanzado mucho en este tema de respeto y aceptación a la diversidad y yo creo que este tipo de personajes y este tipo de proyectos apoyan eso. Me encanta que ya hemos pasado ese nivel de solo representar a los homosexuales como el estereotipo de alguien que es muy exuberante, llamativo y chistoso”.





Armando Espitia está listo para los premios Ariel que se realizarán el 25 de septiembre. Fotos: Cortesía y José Luis Beneyto.

“Antes para representar a los homosexuales en las ficciones se empezó a traer a los hombres y mujeres más guapos para hacer gays y lesbianas, y ahora poco a poco estamos con tipos normales como yo de piel morena interpretando a estos personajes”.

Lo que viene para Armando Espitia

“Ahora estoy trabajando como maestro de actuación para cine en la Escuela de Cine Comunitario de Iztapalapa, y estoy preparando un proyecto de formación actoral ante la cámara para personas trans”.

“Estrenaré una película que se llama 90 días, luego Nuestras madres, con la que fui a Cannes por segunda vez y ganamos. Después vendrán los demás proyectos que tengo en fila, una película que se llama La novia de América, es una comedia romántica con Maribel Guardia, Michelle Rodríguez, Cristian Vázquez y un elenco español”.

“Además una serie que se llama Los Enviados, con Irene Azuela, Luis Gerardo Méndez y Miguel Angel Silvestre para Paramount Plus”, dijo Armando Espitia.

¿Cuándo es la entrega de los premios Ariel?

25 de septiembre se llevará a cabo la 63ª Edición de los premios mexicanos. La cinta Te llevo conmigo tiene 4 nominaciones.

