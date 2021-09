Caso Inés Gómez Mont llega a la Mañanera, esto dijo AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, habló indirectamente del caso de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga

AMLO hizo enfásis en que los más afectados del casa serán sus hijos, sin tener ninguna culpa.

“Hay un escándalo de corrupción, se involucra a una pareja que tienen cinco, seis o siete niños, familias…¿qué culpa tinen los niños de lo que hicieron sus padres?”.

Y agregó , “se tiene que reconsiderar que no es triunfar a toda costa y que el que no tranza no avanza”.

Hijos de la conductora

Los hijos de Inés son sus trillizos Javier, Bruno y Diego, así como Inés, la mayor, además de ser madrastra de Mayito, todos ellos fruto de su primer matrimonio, con Javier Diaz, con quien estuvo casada de 2008 a 2013.

Fruto de su segundo matrimonio encontramos a Bosco y María, cuyo padre biológico es Víctor Álvarez Puga.

Caso Inés Gómez Mont

El 10 de septiembre pasado, se dio a conocer que se había girado una orden de aprehensión en contra de la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

Esto, por los delitos de peculado, delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Horas después Gómez Mont, por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un texto en el que aseguró que no existen pruebas que justifiquen dicha información.

Hasta el momento ella y su familia se encuentran en Estados Unidos.

