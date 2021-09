¡Vive una pesadilla! Laura Bozzo revela que la hackearon y no se irá de México

Laura Bozzo es una de las famosas que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas debido al proceso que debe enfrentar por un delito fiscal. Pero en esta ocasión, la conductora peruana sorprendió al publicar un nuevo mensaje en Twitter, en el que afirmó que fue hackeada y no se irá de México.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes ni muerta me iré de México los amo”, publicó la ex presentadora de Laura en América de 69 años de edad.

Foto: Twitter

Bozzo reveló que fue hackeada horas antes, pues por medio de su cuenta de Twitter se publicó mensaje en el que, supuestamente, la conductora afirmó que no pudo presentarse ante las autoridades debido a problemas de salud.

“Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague como hacerlo encerrada? lo que se deba se paga”.

Foto: Twitter

Laura Bozzo y su caso por delito fiscal

A principios de agosto de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva para Laura Bozzo por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos.

La conductora vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos, de acuerdo con las autoridades e información de El Universal.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez ordenó prisión preventiva en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Tras ser vinculada a proceso, Laura Bozzo debía presentarse en un lapso de 48 horas y enfrentar los cargos que se le imputan. Este delito fiscal se conoce como depositaria infiel que se castiga con una pena de tres hasta nueve años de cárcel.

Al no presentarse, la Fiscalía solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a Laura Bozzo en más de 190 países.

También puedes ver: