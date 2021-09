Sin duda, hablar de Marc Anthony es hablar de uno de los mejores cantantes de música latina en la historia; pero su grandeza no acaba ahí, pues, al finalizar su último concierto en la ciudad de New York, el puertorriqueño bajó del escenario para cantarle a un chico no vidente al oído.

En las imágenes que han causado revuelo en las redes sociales podemos ver a Marc cantar su éxito “Vivir la vida” cuando se percata de la presencia del joven, quien se encontraba en las primeras filas del concierto; en seguida, el interprete de “Que precio tiene el cielo” baja del escenario para abrazarlo y cantarle al oído.

“El cumpleaños más feliz para mi joven rey. Mis ojos. Mi corazón. El que cambió por completo mi visión de la vida. Una forma épica de entrar en el año 16. Interpretando una de sus canciones favoritas con uno de sus artistas favoritos. Marc Anthony, gracias por hacer de este cumpleaños algo inolvidable para toda la vida” se lee en la descripción de la publicación hecha por el padre del hijo

Al ver al joven entre el público, Marc Anthony no dudo en bajar del escenario para poder cantarle l Captura de pantalla

Sin saberlo, Marc Anthony le daba un regalo de cumpleaños al joven, pues estaba celebrando su 16 aniversario de vida



El padre del menor de edad fue quien compartió el video en redes sociales. Incluso, mencionó que su hijo estaba festejando su cumpleaños número 16 con su cantante favorito. En seguida, el video cautivó las redes sociales, dejando que los usuarios soltaran alguna que otra lagrimita al reaccionar a las imágenes. Sin duda, son muy cautivadoras.

