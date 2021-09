El juego del calamar provoca un fenómeno viral en México con tintes de terror y memes

El juego del calamar se ha convertido en un peculiar fenómeno viral en México. Para los que han visto la serie surcoreana -disponible en Netflix- el simple hecho de escuchar: “Luz roja, luz verde”, implica que el miedo invada la mente.

Si a esto le sumamos que una enorme muñeca, que en la primera impresión puede parecer tierna, eso hace que la serie tenga ingredientes únicos.

Aunque la historia es coreana y con la etiqueta para mayores de edad, eso no implica que los niños estén atentos al mortal juego y su dulce melodía que representa el juego infantil La rosa de sarón está floreciendo (algo parecido a los Encantados).

La serie ofrece secuencias muy duras, lenguaje inapropiado y violencia a logrado, aun así se ha posicionarse en el primer lugar en el gusto de los mexicanos; a eso se suma el gran número de memes y videos en TikTok lo que le dan mayor fuerza.

¿Qué provoca la popularidad de El juego del calamar?

“El furor de la serie viene de esta intersección de distintos factores. Por un lado, tenemos el lado del ritmo de la competencia, de la trama en si que es género que ha tenido mucho auge en los últimos como el survivor horror, pero ¿por qué causa tanto furor la trama y salta a los memes?”, compartió Xulio Guillén, analista de contenidos en televisión.

“La trama apela mucho a las nostalgia de los adultos porque son juegos de infancia, pero también conecta con esas generaciones jóvenes que tienen presentes esos juegos, esa simplicidad de los juegos tradicionales de Corea del sur que tienen este giro de tuerca mortal, la hacen interesante y morbosa”.

Agregó, “el factor lúdico, sádico, la nostalgia, los memes impulsaron y conectaron con todas las generaciones; los memes, la advertencia o prohibición que pone Netflix pues cumple es el moño que adereza y lo vuelve más atractivo”.

El juego del calamar se regó como pólvora en todo el mundo pero demostró que lo hecho en Corea del Sur se a vuelto una referencia en las tramas y la música, como el K-pop.

Además, si se le suma un punto asiático o exótico, se tiene una combinación tan atractiva como irresistible.

“Está pasando un fenómeno muy interesante con las series coreanas que están tomando un auge muy importante desde hace un par de años, esos doramas que tienen una base de fans muy sólida; lo que pasa con esta serie que se volvió demasiado viral y fue un éxito sorpresivo es que te agarra desde el primer capítulo”, opinó Jorge Coll, creador del podcast Sala llena especializado en la cultura pop.



La serie surcoreana tiene varios ingredientes que combinan la ficción con la realidad. Fotos: Netflix.

La serie retrata los problemas sociales de la humanidad

Más allá de ser una ficción, lo que demuestra es cómo puede ser la ambición del ser humano por el poder y el dinero. La serie muestra un grupo de casi medio millar de participantes que compiten, agobiados y empujados por la pobreza y el riesgo de exclusión social en un mortífero y peligroso concurso de supervivencia.

El juego del calamar visto desde la mirada de una niña

Melina, de 9 años, compartió porqué le resulta atractiva esta trama.

“Es una serie que trata de un juego que van llevando a personas a ganar un premio de millones de wones; también hacen juegos de niños con violencia y así se tiene un ganador. Lo que me llamó la atención fue la trama; no es de terror, tiene mucha sangre, pero no es de miedo”.

Añadió “estoy esperando que saquen temporada dos, porque se me hizo divertida y me gustan las canciones”.

A detalle

En 2008 se creó la serie que es un proyecto del creador y director Hwang Dong-hyuk, que la escribió hace 13 años.

9 capítulos tiene la primera serie de Netflix.

El juego se remonta a los años setenta y ochenta en el país asiático, con un juego de televisión llamado Round Six.

El soundtrack que acompaña son básicamente las canciones infantiles coreanas más populares. Nunca antes una música infantil se había escuchado tan terrorífica con las escenas de violencia de lo juegos de supervivencia.

