¡Un nuevo “bebé”! Natti Natasha presenta su disco Nattividad y habla de su etapa como mamá

Natti Natasha afirmó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tras dar a luz a su hija Vida Isabelle y al mismo tiempo ver el nacimiento de su segundo álbum de estudio llamado Nattividad. Por esta razón, la cantante habló con Publimetro sobre esta nueva etapa en su carrera y el poder de la mujer en la música latina.

¿Cómo ha sido el proceso creativo de este nuevo disco Nattividad?

“Ha sido un viaje con un destino increíble. Durante el proceso tenía la mayoría de las maquetas de las canciones hechas pero ocurre la pandemia y al mismo tiempo me dicen que no puedo tener hijos pero luego me entero que estoy embarazada, es como un viaje dulce y amargo. Pero cuando me enteré que estaba embarazada todo fue un cambio completo, donde tuve más energía para seguir trabajando”.

“Así surge este disco que es totalmente mi esencia porque el mundo sabe que soy súper explícita en lo que hablo, no tengo ningún tipo de límite cuando quiero expresarme y justo en este momento no sentí que era un momento de pedir permiso porque quiero ser feliz en todas mis facetas y romper ese cliché en el que dicen que uno no puede hacer dos cosas a la vez y lo hice”.

“Sigo trabajando para seguir saliendo adelante, ahora tengo una razón de ser, he dado un giro de 360 grados, en donde me siento completa y donde tomé la mejor decisión de mi vida. Hacer lo que uno ama siempre te dará los mejores resultados y le tengo que dar un ejemplo a ella, donde en un futuro pueda decir mi mamá lo hizo y también un ejemplo para otras chicas allá fuera”.

¿Qué significan para ti las canciones que conforman este disco?

“Es un disco que tiene reguetón, bachata y una de mis canciones favoritas es Frozen, que me parece que es uno de los temas más especiales para mí. Pero me parece que lo más importante de esta producción es que tiene un mensaje para todas las mujeres porque me gusta decirles que pueden salir adelante, que pueden cantar, bailar y desahogarse pero sin dejar de pensar que pueden seguir y cumplir sus sueños”.

“Yo creo que todas tenemos ese momento entre amigas, donde tomamos unos tragos, hablamos de nuestras loqueras, pero después seguimos porque la vida tiene que seguir, entonces me parece que este álbum representa ese empoderamiento de las mujeres. En ese sentido, hice una colaboración con La nenas demostrando que que las mujeres podemos hacer proyectos juntas y también realicé mi segunda colaboración con Becky G con quien ya tengo una hermandad. También hay otra canción que logré definir tras saber que estaba embarazada para demostrarle a mi hija que las mujeres se apoyan”.

¿Cómo cambió tu vida personal y profesional dar a luz a tu hija?

“Fue un cambio completo porque me atreví a hacer cosas que no había hecho antes, me di cuenta que no quería tener ningún límite, en ese momento solté absolutamente todo. Tampoco me limité en dejar de ser Natti Natasha o de dejar de expresarme como siempre lo he hecho porque eso fue un encontronazo dentro de mí, donde me cuestioné: ‘¿Tengo que dejar de ser Natti Natasha porque quiero ser madre?’. La realidad es que no es así”.

Foto: Cortesía

“Quiero romper ese estigma que dice que una mujer no puede tener ambas cosas porque sí podemos y este proyecto es el mejor ejemplo de eso, donde puedo seguir siendo yo y al mismo tiempo ser feliz con mi niña”.

“Obviamente siempre le voy a enseñar los mejores valores del mundo porque eso nunca se pierde pero podemos tener lo todo. Es un mensaje que le quiero dar a todas las chicas allá afuera porque ahora me siento completa y feliz por el nacimiento de dos proyectos muy importantes en mi vida.

¿Cuál es la importancia de las colaboraciones en tu carrera?

“Uno de mis principales enfoques son las colaboraciones con las chicas porque me di cuenta que no se hacían fusiones entre mujeres. Becky G y yo fuimos esa primera colaboración para el mercado latino y decidimos hacerlo de nueva cuenta con Ram Pam Pam e hicimos historia otra vez, lo demostramos una vez más con Las Netas, Farina, Cazzu, La Duraca, que es una artista nueva con un sonido único y para demostrarle al mundo que no importa en qué posición esté el otro artista siempre que hay una buena química y haya buena música se puede porque la competencia es sana, la rivalidad no lo es.

