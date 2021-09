Roberto Carlo revela que hay detrás de La más draga: ‘el drag es universal’

La más draga no es solo un reality para mostrar el mundo drag queen, sino defender una profesión atacada por prejuicios, que está llena de historias de superación que van más allá de la apariencia física.

Roberto Carlo es el encargado de conducir la cuarta temporada y compartió el momento que vive este arte que por muchos años se mantuvo en la oscuridad.

Te puede interesar: El cuidado que debes tener con tus pies si sales de vacaciones

“Creo que hay muchos lugares donde la apertura es mayor que en México, el problema es que de pronto nos quedamos con una idea y no nos permitimos la posibilidad de descubrir otras, eso pasa con La más draga.

“La gente puede creer que es un programa solo para que lo consuma la comunidad LGBT y no es así porque incluso el drag no es exclusivo de la comunidad LGBT, el drag es universal y lo puede hacer cualquier persona ya sea heterosexual, homosexual, no binario, transexual, lo que quieras y gustes”, adelantó Roberto Carlo.

La más draga va por la cuarta transformación

“Es una expresión de arte. La diversidad es lo más rico que tenemos, ojalá podamos disfrutar todo lo que nos presenta la vida sin prejuicios, sin estigmas, sin etiquetas, simplemente disfrutar y conocer. Si te gusta que bueno y si no te gustó también qué bueno, no pasa nada”.

El programa que se transmite por Internet y ya suma más de 300 mil suscriptores.

“Ha sido una verdadera locura y esta semana después del estreno ha sido de mucho agradecimiento, de mucho orgullo, de recoger los frutos que hemos ido sembrando. Este camino se ha ido construyendo y ha sido igual la evolución del proyecto como tal, no solo de la cultura drag, sino del proyecto”.

Además explicó, “si bien, es un programa que nació de la comunidad LGBT, hoy en día lo ven ya también muchos niños y muchas familias. Es un programa para todos, es un programa que habla de arte, de cultura, de emociones, de historias, entonces es un programa 360”.

Dignificar la profesión de draq queen

“La profesión es una gran profesión que requiere el tiempo completo de ellas desde la elaboración de los vestuarios, el peinado de las pelucas, el maquillaje, el proceso creativo para ver qué van a presentar cada espectáculo porque además todo el tiempo están cambiando, están evolucionando, están contando lo que están sintiendo y viviendo en ese momento a través del arte”.

“Ojalá que todo mundo descubra -también- su verdadero valor y el arte drag lo merece como cualquier otra”.

Roberto Carlo revela que hay detrás de La más draga

“Me deja mucho respeto por las historias de los demás, el poder escucharlas y saber por todo lo que han pasado y todo lo que han tenido que superar”, agregó el conductor del reality.

Paul Stanley está dispuesto a no ‘perder el juicio’: yo sé bien el gran padre que tuve

Temporada llena de enfrentamientos y sorpresas

“Si es una temporada de muchos enfrentamientos, es una temporada de muchos cambios, de muchas revelaciones, de mucho mensaje. Es una temporada que va a poner a cuestionarnos muchas cosas, pero sobre todo de mucho entretenimiento”.

“Es de mucho color, de mucha fiesta, de mucha música, de muchas palabras, memes, es un programa que te da un poquito de todo y cada martes va a sorprender”. Roberto Carlos

Detalles de La más draga

10 episodios incluye la cuarta temporada y la gran final que se grabará en noviembre en vivo en un teatro con público.

El reality se transmite todos los martes a las 21:00 horas por el canal oficial de YouTube de La más draga.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: