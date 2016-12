5 regalos universales para no fallarle a tu amigo secreto

El gran problema del amigo secreto es, justamente, que es secreto. A veces sospechamos de quién se trata; la imaginación vuela y hacemos por ahí unas conjeturas locas: que ella me miró así, que fulanito me está preguntando cosas raras, que lo escuché preguntando cuánto calzo, pero la verdad es que no tenemos ni la menor idea de quién es, qué le gusta, qué ya tiene o de qué carece.

Como vamos a una compra ciega, como puede ser hombre o puede ser mujer y, por sobretodo, como queremos quedar bien, te echamos una mano con 5 ideas de regalos sencillos y transversales que pueden sacarte de un buen aprieto para la fiesta de la oficina, la cena familiar o la celebración con tus amigos de la vida.

Destapador de luchador naranja: Así como los encendedores, los destapadores tienen cualidades mágicas -o algún pacto con duendes- que les permiten cambiar de dueño, desaparecer, reaparecer, transmutarse y visitar bolsillos ajenos sin que nadie sepa cómo, cuándo ni por qué. Si bien no podemos asegurarte que esta rareza del diseño no vaya a desaparecer en la primera fiesta, al menos estás regalando algo que tarde o temprano, tu amigo secreto necesitará.

Consíguelo en librerías El Péndulo.

http://pendulo.com/libreria/6126150683390/luchador-naranja-destapador-bo09-or/-

Pelotas anti estrés: Lo lindo del estrés es que no discrimina y nos ataca a todos por igual. No importa si eres hombre, mujer, rockero, hípster, geek, huraño, sociable, jefe o empleado: es diciembre y seguro ya estamos todos hasta la macedonia. Esta es una apuesta segura y un regalo que siempre caerá en buenas manos. Más aún si se trata de un paquete que te permite apretar hasta el cansancio al emoticón que te parezca más insoportable.

Consíguelas a través de Mercado Libre

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-560467297-pack-de-12-pelotas-antiestres-emoticon-y-surtidas-_JM

Gift Pack Stella Artois: Una botella de cerveza belga al estilo 1700 -con la forma de una de champaña- y 2 Chalices o copones (ambos edición especial), son un clásico “regalo boomerang”, ya que tu amigo secreto se sentirá en la obligación moral de compartirlo contigo. Siempre existe la posibilidad de que el regalado no consuma alcohol, pero de igual manera tendrá una buena bienvenida para recibir a sus próximos invitados. No está demás decir que este obsequio es solo para casos en los que no haya menores de edad involucrados.

Consíguelo en los principales clubes, autoservicios y comercios de México.

Botella de cerveza belga al estilo 1700

Máscara-cabeza de oso panda: Pienso que todos estamos de acuerdo en que siempre es un buen día para disfrazarse de oso panda. Ni siquiera necesitas de una ocasión especial. Es más, si la usas en La Condesa o El Chopo, pasarás desapercibido. Entre las varias extravagancias que me topé buscando regalos universales en la red, creo que esta cabeza de panda está diseñada para sacarle una sonrisa hasta al más Grinch de los amigos secretos.

Consíguela en Fandeal.

https://www.fandeal.com/fandealerias/mascara-cabeza-de-oso-panda.html

Calcetines felices: Sabemos que regalar calcetines es un gran cliché que durante años ha sido ninguneado, menospreciado y convertido en objeto de burla. Pues fíjate que son extremadamente útiles. Y si seguimos en la línea de los “objetos mágicos” que desaparecen sin dar explicaciones, este se ha ganado una posición en el olimpo. No importa cuántos compres o cuántos te regalen, siempre vas a necesitar más calcetines, y buscar diseños atractivos unisex para regalar, es jugarte un comodín de fin de año.

Consíguelos en Happy Socks

https://www.happysocks.com/mx/colabs/

Contenido relacionado:

¿Qué tan cara es la Navidad en el mundo?

10 lugares donde la Navidad es única