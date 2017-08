Las 'víctimas' de Rius, nadie se salvó de sus críticas

“No se preocupen, mi cuerpo médico me cuida y me está garantizando que voy a morir en perfecto estado de salud”, expresó con el peculiar sentido del humor que lo caracterizaba, el caricaturista mexicano Eduardo del Río “Rius” (1934-2017), cuando recibió el Primer Reconocimiento de Caricatura “Gabriel Vargas”.

Fue el pasado 7 de diciembre cuando colegas, amigos y admiradores se reunieron en el Museo del Estanquillo de esta capital para rendir homenaje al fundador de la revista de crítica sociopolítica “El Chamuco y los hijos del averno”, quien murió esta madrugada a los a los 83 años de edad en Tepoztlán, Morelos.

En aquella ocasión “Rius” compartió con los asistentes: “hace dos meses los doctores me dijeron que yo pasaba a la categoría de enfermo terminal, y yo pregunté eso qué es, el médico me respondió que es cuando uno se va a morir, entonces no se preocupen que todos somos terminales, todos vamos a pasar por ahí. Yo lo soy, porque se alojó en mí, un cáncer, bueno dos, pero son chiquitos”.