Realiza el reto de los 12 libros este 2018

Si uno de tus propósitos es leer más puedes llevar a cabo este reto, en el que debes leer un libro al mes. Por lo que aquí te damos algunos tips para que leer no se te haga tan difícil.

Enero

Elige ese libro que compraste hace tiempo pero que no has leído. Ya no tienes pretexto comienza a leerlo en las noches antes de dormir y verás que lo disfrutarás.

Febrero

Pregúntale a una amigo cuál es su libro favorito y comienza a leerlo. Con esto no sólo tendrás más cultura general sino más temas para conversar con tu amigo.

Marzo

Elige un clásico literario. Ese que todo el mundo ya leyó pero tú no, este es el momento perfecto de hacerlo.

Abril

Pide un libro prestado. Ese que tiene tu amigo en su librero y siempre lo has querido pero nunca te has atrevido a pedírselo, pues este es el momento de pedirlo prestado y por favor ¡devuélvelo!

Mayo

Uno que debiste leer en la escuela pero no lo hiciste. Ya sean cuentos cortos o los de cajón de García Márquez.

Junio

Un libro de un género que nunca has leído. Si lo tuyo es la ciencia ficción trata de buscar novelas policiacas, no te arrepentirás.

Julio

Un libro que escojas por su portada. Aunque suene muy superficial, algunos libros llaman la atención por el diseño de su portada, así que no te quedes con las ganas de comprarlo.

Agosto

Un libro de más de 100 años como"La metamorfosis" de Franz Kafka, "Fin de viaje" de Virginia Woolf o "El Golem"de Gustav Meyrink.

Septiembre

Una obra de algún autor clásico como Fiódor Dostoyevski, Julio Verne, León Tolstói.

Octubre

Un autor famoso de tu país como Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Agustín, etc.

Noviembre

Un best seller existen decenas de ellos y los puedes comprar en línea.

Diciembre

Un libro con fotografías o ilustraciones.

