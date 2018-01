Galería: Así se ve la primera súper Luna llena de este 2018

En esta primera noche de 2018, la población podrá admirar la primera súper Luna" en el cielo, por lo que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), llamó a admirarla.

De acuerdo con el organismo estadounidense, esta noche, la Luna llena estará en su punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra, por lo que dicho satélite natural puede apreciarse de un gran tamaño.

En su cuenta @NASA en Twitter, la NASA pidió a la población abrigarse ante el intenso frío y disfrutar de la "más estupenda de las superlunas de invierno".

The supermoon is here! Be sure to bundle up then lead your “pack” outside to view the #WolfMoon 🐺, the most super of the three supermoons this winter! pic.twitter.com/Pjddyd4Flu

