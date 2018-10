El papel de las mujeres en el movimiento estudiantil de 1968

Universitarias, madres de familia, brigadistas, enfermeras, vecinas, ingenieras, artistas, profesoras… desde cualquier trinchera de la vida cotidiana, las mujeres fueron una pieza clave para el movimiento estudiantil de 1968, aunque poco se les reconozca.

La participación de las mujeres en el movimiento abrió las puertas para el surgimiento de organizaciones civiles, la defensa de los derechos humanos, la apertura sexual y una mayor inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, político y académico.

Ahunam / Foto: Manuel Gutiérrez Paredes

La historiadora de la Universidad Autónoma del Estado Morelos, Karina Ivonne Cruz ha dicho que el sistema de educación mexicano de la década de los sesenta contaba con una reducida presencia femenina, toda vez que de cada 10 estudiantes varones una era mujer, no obstante ellas participaron como un miembro más del movimiento y no como acompañantes.

Mirtocleya González estudiaba el cuarto año de la licenciatura para ser mecánica industrial en el Politécnico Nacional cuando estalló el movimiento. Ella era la única mujer de su generación y también de las¡ anteriores en la Escuela Técnica Industrial “Wilfrido Massieu”; no obstante, decidió ser representante de su escuela en el movimiento ante el Consejo Nacional de Huelga y pasar a la historia como la oradora del mitin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.

“Fui seleccionada por medio de una asamblea en el auditorio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica para ser oradora del mitin 2 de octubre. Estuvimos en la junta y los compañeros decían que las mujeres estábamos participando hombro con hombre, al parejo con ellos”, narró Mirtocleya en entrevista con Publimetro.

Agregó que fue cuando iba a darle la palabra al segundo orador del mitin en Tlatelolco cuando vio caer las bengalas que antecederían la matanza contra los estudiantes.

Foto: Manuel Gutiérrez Paredes/ Ahunam

“A mí me tocó una bala en la mano izquierda y después de bajar del balcón fuimos interceptados por los militares que nos metieron a un departamento desocupado en el mismo edificio Chihuahua, me sacaron en la madrugada y me llevaron cargando a la calle de Flores Magón para llevarme a una ambulancia donde me iban a aprehender pero como había perdido la vista me trasladaron a la Cruz Roja”, explicó.

Después de este episodio la vida de Mirtocleya dio un giro de 180 grados porque por semanas vivió entre hospitales, separos, declaraciones, torturas y alejada de la realidad.

Mirtocleya había sido dada por muerta ante su familia después de la tarde del 2 de octubre hasta que recibió la ayuda de su ángel guardián, una enfermera del Hospital de Traumatología de Balbuena que logró darle su libertad.

Foto: Justina Lory Méndez Martínez/ Ahunam

“Ahorita o nunca, me dijo una enfermera. Me encerró en un baño y más tarde fue por mí, salimos corriendo por un pasillo y me sacó del hospital. Nos subimos a un taxi y me llevó con unos amigos suyos papeleros quienes me dieron de comer por primera vez en días, después me dio refugio con otra amiga suya enfermera que me dio refugio hasta que logramos contactar a mis papás a quienes se les dijo que yo había muerto”, relató.

A pesar de lo que vivió después del mitin del 2 de octubre y de la difícil situación como perseguida política y profesora en los años siguientes, Mirtocleya está convencida de que si volviera a nacer, volvería a participar en el movimiento estudiantil pues le marcó tanto la vida, que sigue en pie de lucha para mejorar las condiciones del lugar donde vive ahora, y para que no se olvide a los compañeros caídos en Tlatelolco hace 50 años.

Una historia similar a la de Mirtocleya fue la de Ana Ignacia Rodríguez Márquez, mejor conocida como “Nacha”. Ella era estudiante de Derecho y se convirtió en una de las líderes del movimiento estudiantil desde los comienzos.

El papel de la mujer por primera vez en una lucha social en México fue transversal. Aunque al inicio desempeñaron tareas tan sencillas como ir al café o a los mercados para alimentar a sus compañeros, poco a poco comenzaron a luchar junto a ellos entregando propaganda, dando discursos en espacios públicos, apoyando en las pintas y tomando decisiones importantes en las asambleas.

“Por primera en México los estudiantes marcharon juntos no importando su sexo, sino los intereses en común de las universidades y del país”, explicó Carmen Parra, activista y feminista.

Foto: Justina Lory Méndez Martínez/ Ahunam

Ella no concibe el país actual sin las mujeres que participaron en este movimiento pues sentaron las bases de la vida política y la lucha de los derechos sociales de las mujeres en los años venideros.

“Hablar del 68 es hablar de un parteaguas en la vida de las mujeres. Nos dimos cuenta de que podíamos participar en todos los ámbitos del país, en la defensoría de nuestros derechos y sobre nuestros cuerpos”, detalló.

Agregó que a 50 años de distancia el camino trazado ha llevado a las mujeres a ganar cada día más participación, equidad y reconocimiento; sin embargo lamenta, aún falta mucho por hacer en un país donde los feminicidios son alarmantes.

Foto: Justina Lory Méndez Martínez/ Ahunam

