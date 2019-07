Mujeres artistas crean sus propios espacios a través de Feminasty

View this post on Instagram

La quinta edición de Feminasty se llevará a cabo en @lananaconarte el 26, 27 y 28 de julio 💗💗💗 Si estás interesada o interesade en participar, manda tu propuesta ✨ ¡Te esperamos! Tienes hasta el 8 de junio🔥 #somosfeminasty #feminastymx #feminasty