Consejos para mantener la salud mental en casa durante la cuarentena

A medida que pasamos más tiempo en cuarentena, nuestra salud mental se puede ver afectada debido al distanciamiento social y la sobreinformación en la que vivimos. Incertidumbre, ansiedad, miedo o nerviosismo son algunas de las consecuencias del confinamiento, que pueden repercutir tanto en nosotros como en las personas que nos rodean.

Pensando en esto, los expertos de Carbyne, líder mundial en tecnología para la gestión inteligente de llamadas de emergencia en tiempo real, comparten cuatro consejos para sacar lo mejor de nosotros, reducir el estrés, relajarnos mentalmente y hacer más llevadero este periodo:

1. Prueba con relajación auto guiada

Siéntate en un espacio cómodo que te genere la sensación de “caída”. Evita cruzar piernas y brazos para que no se te duerman, apoya los pies completamente en el suelo, separados ligeramente y que las palmas de tus manos caigan de forma natural sobre tus piernas. Deja caer los párpados y apoya sutilmente la lengua en el paladar superior. Enfócate en que tu respiración fluya suave, despacio, inhalando por la nariz, sosteniendo y exhalando por la boca en cuatro tiempos cada vez. Realiza esta serie unas cinco veces o las que sean necesarias para que vayas soltando cada parte de tu cuerpo. Finalmente, comienza a moverte despacio y sonríe. Haz una última serie de respiración de cuatro tiempos y levántate a tu propio ritmo.

We Are Only One Day Away!!!

Join us on April 23rd, 12:00pm EST for our online event that will host top industry leaders as they discuss in various panels the lessons learned during COVID-19 and the future of 911 and public safety.

Register for free:https://t.co/a3XSVhSjMb pic.twitter.com/Cm8iT18SL5

— Carbyne (NG-911) (@carbyne911) April 22, 2020