¿Hasta cuando es apropiado desear feliz año?

El primer mes de 2021 llegó a la mitad, y hasta la fecha muchas personas continúan felicitando a familiares y seres cercanos por el Año Nuevo, hecho que en ocasiones deja de ser común tras la primera semana del mes, es por ello que surge la duda de ¿hasta cuándo es apropiado desear un feliz año?

La respuesta es sencilla, no existe una fecha límite para hacerlo y no es mal visto hacerlo después de un lapso de 2 o 3 semanas, al menos no en México ni tampoco en la mayoría de los rincones del mundo. Algunos países como España, acostumbraban a hacerlo hasta el 17 de enero, tras basarse en un viejo refrán en el que toman como ‘límite’ dicha fecha, sin embargo, también es válido hacerlo posteriormente y no es visto como algo inusual.

El refrán al que se hace referencia en España es “hasta san Antón, Pascuas son”, el cual hace referencia a la celebración de san Antón se lleva a cabo el 17 de enero y de ahí se estableció tal dicho.

Lo cierto es que para desearle feliz año a alguien no hay una fecha límite, pues existen casos de personas que se encuentran meses después del inicio de año y aún así terminan por felicitarse y desearse un feliz año, especialmente en México y algunos otros países, en donde en la mayoría de los casos depende de las tradiciones locales que existen.

De esta manera en medio de la pandemia por el Covid-19 seguramente habrá personas que se encuentren hasta meses después de haber iniciado el año debido a los confinamientos y medidas impuestas por los gobiernos, por lo que posiblemente puedan felicitarse por este 2021 después de varios meses transcurridos, hecho que no se considera incorrecto al externar una felicitación un poco tarde.

