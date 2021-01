Melania Trump, la primera dama con menos aprobación en cuatro gobiernos ¡Michelle Obama es la más querida!

A unos días de su salida de la Casa Blanca, Melania Trump defendió su trabajo en la remodelación de diversas áreas de la residencia presidencial en Estados Unidos, donde realizó proyectos de restauración. Sin embargo, su labor durante los cuatro años de gobierno de Donald Trump no fueron suficientes para aumentar su índice de aprobación.

¡Lo mejor en autos! Ford Blue Certificate, seminuevos Ford para cualquier desafío

Melania Trump dejará la Casa Blanca con un índice de aprobación más bajo que el de las tres primeras damas que la precedieron. De acuerdo con una encuesta de CNN / ORC, Melania cuenta con un 47 por ciento de aprobación, 12 puntos menos que Michelle Obama, quien dejó un 69 por ciento de su aprobación en su trabajo como primera dama.

Mientras que Laura Bush dejó la Casa Blanca con un índice de aprobación del 67 por ciento y Hillary Clinton estaba en el 56 por ciento en su partida como primera dama. Cabe destacar, que la aceptación de Melania Trump es mucho más alta que el de su esposo, pues sólo el 33 por ciento aprueba el trabajo que ha hecho el presidente Donald Trump.

Europa Press

"Durante los últimos 4 años, he tenido el inmenso honor de llamar a @WhiteHouse mi hogar. Con la ayuda del dedicado personal de @WhiteHouseHistory y el talentoso artesano, completamos muchos proyectos de restauración, lo que garantiza que la historia y la belleza de esta casa se puedan disfrutar durante las generaciones venideras", publicó Melania Trump en su cuenta de Instagram.

Durante el gobierno de Donald Trump, Melania trabajó en la remodelación de diversas áreas como White House Bowling Alley, Tennis Pavilion y Rose Garden. Sin embargo, la mayor parte del trabajo de Melania fue criticado, principalmente cuando publicó en redes sociales el rediseño del pabellón, el cual se estaba renovando en medio de la pandemia de Covid-19, por lo que fue comparada con María Antonieta.

Today, @FLOTUS announced the completion of the Tennis Pavilion on the White House grounds! https://t.co/CQeyDLPTHN — The White House (@WhiteHouse) December 7, 2020

Melania Trump publica mensaje sobre su labor

Melania Trump escribió un texto publicado en el sitio web oficial de la Casa Blanca, donde afirma que su objetivo era la preservación de este recinto histórico.

"Como Primera Dama y custodia temporal de este tesoro nacional, me inspiré en el ejemplo de mis predecesores. Su reverencia por la Casa Blanca y su amor por la historia aseguraron la preservación a largo plazo del edificio en el que ambos sirvieron y vivieron. De manera similar, los proyectos que he supervisado durante los últimos cuatro años son los que creo que no solo preservarán el patrimonio de la casa, sino que mejorarán la experiencia de su belleza y solemnidad para las generaciones venideras", publicó.

Melania defendió su trabajo afirmando que fue con mucha sensibilidad que dio a conocer dichos proyectos.

"En el transcurso de 2020, nuestro país ha sufrido la devastadora e inesperada pérdida de vidas debido a la pandemia Covid-19. El impacto económico de la pandemia, que ha sido sentido por tantos en este país, ha moldeado profundamente nuestra experiencia compartida de la vida estadounidense. Como resultado, fue con una gran sensibilidad hacia el contexto nacional más amplio que desvelé dos proyectos planificados durante mucho tiempo en los terrenos de la Casa Blanca. En noviembre de 2020, marcamos públicamente la instalación de "Floor Frame" de Isamu Noguchi en el recién restaurado Rose Garden. El Rose Garden celebra la historia de muchas Primeras Damas anteriores, y tuve el privilegio de introducir en su diseño el primer trabajo completado por un artista asiático-estadounidense que ingresó a la colección de la Casa Blanca. La simplicidad y belleza de la escultura de Nogochi proporciona un mensaje de fuerza duradero, que se sintió particularmente relevante en el momento de su inauguración", escribió.

Melania Trump condena el asalto al Capitolio: "La violencia nunca es aceptable" La primera dama de Estados Unidos reconoce la "pasión" derivada de las elecciones, pero pide respeto frente a las discrepancias entre demócratas y republicanos

También puedes ver: