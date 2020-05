Asesinan a 2 menores en León, DIF asegura no hay aumento de violencia

Desde el inicio del aislamiento domiciliario por la contingencia sanitaria el DIF León ha recibido 109 reportes por violencia en contra de menores, en 89 ocasiones ese ha intervenido y según aseguró la directora del DIF municipal, Cristina Rodríguez Vallejo, ha sido violencia “no de grado muy elevado”.

Isidoro “N” de 31 años de edad fue detenido y se encuentra vinculado a proceso por el asesinato del menor de 2 años. / FGE

La funcionaria municipal aseguró que no hay incremento en la violencia contra los menores, pese a que este 13 mayo se confirmó la muerte de un niño menor de 2 años luego de ser golpeado presuntamente por su padrastro. Un día antes, el cadáver de una bebé fue abandonado en un tubo de desagüe en la comunidad de San Juan de Abajo.

Además, el 15 de mayo se reportó la intervención en un domicilio de la colonia Echeveste tras reportes de agresiones contra infantes. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que los menores de 8, 4 y un año de edad presentaban “hematomas en diferentes partes el cuerpo y rostro provocados por golpes contusos”.

En el caso de la colonia Echeveste, la funcionaria informó que fue presentada una denuncia por parte de la dependencia. Sin embargo, los menores permanecen bajo el cuidado de la madre. En ese sentido, Cristina Rodríguez Vallejo, aseguró que se está trabajando con la madre para que los menores puedan permanecer con ella.

“Es que los niños permanezcan con sus familias, obviamente cuando se tengan las condiciones. Estamos trabajando fuertemente con la mamá para que se den las condiciones, pero estamos buscando que se queden con la mamá (…) no hemos podido confirmar y los menores no la señalan, no se ha identificado y no tenemos la certeza de que la mamá estaba involucrada”, declaró la titular del DIF León.

Directora del DIF León, Cristina Rodríguez Vallejo. / DIF LEÓN

Rodríguez Vallejo explicó que cuando intervienen en situaciones de violencia contra los infantes, primero se recurre a red familiar para que el menor se mantenga dentro de su núcleo; pero no haber condiciones se recurre al resguardo. De los 109 reportes ninguno ha ameritado resguardo.

Para Juan Martin Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la violencia contra los infantes se podría agudizar durante la pandemia. El especialista identifica factores como el estrés, presión económica, alimentaria y también la educativa.

“Los problemas que ya teníamos antes de la pandemia no desaparecen, de tal manera que el 63% de las familias mexicanas reconocían que usaban golpes con fines disciplinarios continúa esa realidad pero se puede agudizar. Hay un incremento del estrés en las familias, existieron 300 mil despidos y eso significa una crisis económica en las familias (…) es un problema que tenemos que asumir y que está profundizado las cuestiones de desigualdad que tienen los menores”, explicó el especialista.

De acuerdo con el balance anual 2019 realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) “Infancia y Adolescencia en México” Guanajuato es la entidad donde más menores de 0 a 17 años fueron asesinados, con 83 homicidios dolosos. En cuanto a los homicidios culposos también Guanajuato es el primer lugar con 182.