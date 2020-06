Difunden video de brutalidad policiaca en Guanajuato

En redes sociales se difundió un video donde se ve como uniformados someten a un hombre colocando un pie sobre el cuello del ciudadano.

Al inicio del video se observa cómo el hombre se resiste a ser detenido y revisado, tras forcejear con dos elementos de seguridad municipal de San Luis de la Paz, caen al piso, donde aparentemente uno de los oficiales se lesiona.

En ese momento, aparece un tercer elemento y coloca su bota sobre el cuello del sujeto. En el video se alcanza a escuchar el grito de una mujer.

De fondo se escuchan voces decir: ¡Oficial caído, oficial caído!. Mientras esto ocurre, otro policía se acerca y comienza a golpear al detenido en la cara.

Luego de lograr someter al hombre, que parece aturdido, comienzan a levantarlo.

El video fue difundido en la cuenta de Facebook de un sujeto de nombre José Manuel Franco.

"Que pues mi estimado y muy ponderado alcalde que sin estas acciones por parte de mierdero cuerpo de policía ya lo dije y lo repito esta no es la manera de tratar a tus gobernados no es una firma de gobernar es someter tu mismo das permiso o ara venta de alcohol y tu mismo recoges vehículos y detienes a todo aquel ya no que anda ebrio si no que anda en la calle después de las 10 de la noche y pésimo el actuar de las mujeres policia y el hijo de pu.. que le pone el pie en la cabeza eso no es cumplir con tu trabajo es abusar de tu autoridad", se lee en la publicación