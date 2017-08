Nacen 10 crías de camaleón en el Acuario Michin

El Acuario Michin de Guadalajara tiene nuevos huéspedes. Personal del parque informó que nacieron 10 ejemplares de camaleón de Jackson, cuyo nombre científico es Trioceros jacksonii.

El camaleón de Jackson es una especie ovovivípara, es decir, que el desarrollo embrionario se realiza totalmente dentro de la hembra en un saco de forma independiente. La especie presenta un período de gestación de siete a nueve meses en hembras primerizas. Las crías alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los nueve meses de edad.

Los camaleones desarrollan cuernos que los hacen vistosos. / FOTO: Cortesía

En particular, estos camaleones son llamativos por su aspecto prehistórico y sus largos cuernos. No son agresivos, aunque los machos son muy territoriales y no se pueden tener juntos. En cambio sí es posible tener un macho con dos o tres hembras adultas, en terrarios espaciosos y bien estructurados.

Desde el inicio de sus operaciones, el Acuario Michin ha promovido de forma continua la educación ambiental y la conservación de las especies. Actualmente, cuenta con una exhibición permanente de más de 260 especies y nueve mil ejemplares.