México logró ser un referente mundial: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en los últimos seis años, México avanzó y hoy es referente y destino confiable para el mundo, con los mejores cimientos para que, con un rumbo y rutas claras, pueda convertirse en una potencia.

“Podemos alcanzar esta condición de ser un país altamente desarrollado, podemos convertirnos en una potencia, sólo necesitamos tener rumbo, tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa posición, creer en nosotros mismos”, expresó en un mensaje en cadena nacional con motivo de su Sexto Informe de Gobierno.

Tras agradecer a los mexicanos su apoyo durante su gestión, el Ejecutivo federal aseguró que México avanzó porque tiene mejores cimientos y sigue consolidando su desarrollo, y que sólo hay que recorrer sus ciudades y pueblos para constatar su transformación.

Dijo que aunque un país no se construye en seis años, como presidente de la República, deja un México en crecimiento y que genera oportunidades para más mexicanos, que busca una mejor educación para la niñez y la juventud del país.

Ante el mundo, México se ve como un destino confiable y como un referente de lo que se hizo en estos años, particularmente con las reformas estructurales, apuntó.

Agradeció la confianza de la gente para ejercer el cargo presidencial, la cual “he buscado honrar a partir de los resultados y del cuidado que he tenido para con la nación”.

Peña Nieto reiteró que un país no se construye en seis años, sino con la suma de esfuerzos de varias generaciones y de varios gobiernos, y refrendó su satisfacción “de haber contribuido, aunque sea de manera modesta, a que México siga hacia adelante”.

“Nadie dijo que ser Presidente fuera una tarea fácil, las decisiones que toma un Presidente a veces no son necesariamente las más populares, las que merecen el mayor respaldo, pero con sentido de responsabilidad sí impactan e influyen en la vida de cada mexicano”, como lo fueron las reformas estructurales, puntualizó.

“Un país no se construye en 6 años. Me siento satisfecho de haber contribuido a que México siga hacia adelante. Me entregué en cuerpo y alma en servir a la nación y siempre estaré agradecido con todos los mexicanos”, escribió el Ejecutivo federal en su cuenta @EPN de Twitter..

