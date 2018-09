Así es ser asistente de seguridad de Andrés Manuel López Obrador

Cuidarle la espalda a Andrés Manuel López Obrador no es una tarea nada fácil. Se debe lidiar con grandes multitudes, viajar a lugares inhóspitos y tener una disponibilidad 24 horas al día, los siete días a la semana. Polimnia Romana Sierra lo sabe perfectamente, por nueve años acompañó al ahora presidente electo como su coordinadora de seguridad, en específico, como líder del grupo de mujeres vigías del ex jefe de gobierno apodado como "las Gacelas".

Polimnia se encargaba de ser asistente personal de López Obrador, de realizar la logística de los eventos, de coordinar su seguridad en el primer círculo de asistencia y llevar las relaciones con las instituciones en las que se hacían eventos de lunes a domingo de 5:30 de la mañana a las 10 de la noche.

Lee también:

Polimnia Romana Sierra Bárcena / Foto: Cuartoscuro

"Fue una experiencia enriquecedora, muy satisfactoria, pero también fue físicamente agotadora. No nada más fue servir al jefe de gobierno, al candidato presidencial y al presidente legítimo, fueron nueve años que para el ritmo que él maneja, son muchos", explicó en entrevista con Publimetro.

Romana Sierra llegó al despacho de Andrés Manuel en 2003 recomendada por Nicolás Mollinedo, el conocido ex chofer del entonces jefe de gobierno, fue nombrada asistente y al poco tiempo las responsabilidades se desbordaron a tal punto que era necesaria una mayor asistencia pues las horas del día ya no le alcanzaban.

"Yo tenía seis meses trabajando con Andrés Manuel cuando su popularidad estaba como la espuma, subiendo cada día y rápidamente. Se venían los "videoescándalos", lo del paraje San Juan, Fox lo hizo presidenciable. Se hizo imposible ya caminar por las calles como él acostumbraba hacerlo, y tuvimos una experiencia no tan grata en una secundaria de la Gustavo A. Madero, donde él casi se accidenta porque había demasiada gente queriendo acercársele".

Tras este episodio, López Obrador puso a Polimnia en contacto con el entonces procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, el cual la instruyó para elegir a un grupo de mujeres graduadas del Instituto de Formación Policial que velaran por la seguridad del mandatario capitalino. Así nacieron oficialmente "Las Gacelas".

El jefe de gobierno siempre estaba acompañado por "gacelas" que vestían de forma incógnita / Foto: Cuartoscuro

Aunque este grupo de seis "gacelas" siempre acompañaba a López Obrador en cada evento público, había también hombres a su alrededor. Según cuenta Polimnia, existían tres grupos de seguridad cercanos a López Obrador: el primero, el de "Las Gacelas"; el segundo conformado por hombres que no "salían en las fotos porque Andrés Manuel no quería que aparecieran", y un tercer círculo integrado por cerca de 300 policías de Seguridad Pública y de la Bancaria Industrial que resguardaban la logística de los eventos del mandatario.

No te pierdas:

Por eso a Polimnia le sorprende que, ante los retos en seguridad vividos, el presidente electo sustituya al Estado Mayor Presidencial (EMP) con una ayudantía de 20 hombres y mujeres profesionistas que lo seguirán a cada paso que dé cuando asuma la Presidencia.

Inexperiencia e improvisación en nueva ayudantía

Formar parte de "Las Gacelas" requería más que ser una mujer policía, Polimnia cuenta que tomaron cursos en Israel sobre protección a funcionarios y capacitación constante dada por las autoridades de seguridad. Por tal motivo, calificó de improvisado al grupo de ayudantía que ahora cuidará al presidente electo.

"Me parece un grupo improvisado empezando por la cabeza (Daniel Asaf) que no tiene ninguna experiencia y evidentemente no tiene ningún expertise en seguridad a funcionarios o institucional", opinó.

AMLO durante un mitin en Tepic, Nayarit el 16 de septiembre pasado / Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la también ex diputada de la Asamblea Legislativa, la ayudantía tendrá tres retos principalmente:

Logística

"¿Cómo mover a tantas personas para que el presidente siempre esté cubierto? ¿Cómo mover a estas personas? El Estado Mayor Presidencial tiene miles de personas en su cuerpo; sin embargo, alrededor del presidente hay cientos de personas, porque si el presidente va hacer una gira en tres estados distinto en un solo día, debe tener tres grupos de protección diferentes. No puede viajar con un equipo de seguridad para todos lados y menos si va a viajar en aviones comerciales", explicó.

Conocimientos en seguridad

Aún se desconoce si el grupo de ayudantía posee capacitación para salvaguardar la seguridad del presidente a la par que lo hace el EMP.

"Tiene que ver con personas capacitadas para reaccionar ante un evento de riesgo. No nada más es hacer bola y empujar a la gente que se le acerca inoportunamente", explicó Polimnia.

Inteligencia

El mayor reto según la ex coordinadora de "Las Gacelas" radica en las tareas de inteligencia, la planeación de las giras, de los recorridos y de las distintas funciones de "cada integrante del equipo en horarios específicos , lugares específicos y en movimiento".

"Todo esto no es una cosa sencilla, el EMP tiene muchos años no solamente capacitado, sino siempre renovándose y adaptándose a las realidades del país. No es lo mismo el cuerpo de seguridad que cuidaba a Miguel del Madrid que el de Felipe Calderón, no es la misma seguridad".















Publicidad















¿Debe aceptar AMLO la ayuda del EMP?

Claro, no nada más debe aceptar quedarse con el EMP sino que debe dejar de opinar de cuestiones de seguridad donde no tiene conocimiento, el presidente no es un sabelotodo , el presidente es el político número uno con la capacidad de delegar responsabilidades, él tiene que dejar a cargo de los expertos la seguridad del presidente, de su familia y de las instituciones que él representa.

No nada más es lo que el representa sino que a su nombre se harán muchas cosas en este país, políticas que no son populares.

Será el responsable, no el culpable, de desaparecidos, de acribillados, de estudiantes muertos, como el jefe supremos de las FFAA, así como hoy le están diciendo a EPN que no hizo nada por los desaparecidos, a él le van a reclamar exactamente igual en un año o dos. Por que los desaparecido sino se acaban por arte de magia.