AMLO pide a maestros de Oaxaca que den clases diario

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo del país pidió a los maestros disidentes de Oaxaca se comprometan a dar clases de lunes a viernes a cambio de cambio de que su administración cumpla su compromiso de cancelar la reforma educativa.

Al acudir al estado, el político tabasqueño visitó la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y aseguró que la mal llamada reforma será extinguida con el objetivo de que los maestros no sean maltratados, pues "siempre han apoyado a las comunidades".

También puedes leer:

AMLO promete la creación de dos universidades en Nayarit

"(La cancelación de la reforma) Esto que va a significar una verdadera reforma educativa, porque ya no van a haber persecuciones y no va a degradarse a los maestros, sino se les va a dar su sitio, también implica actuar en consecuencia de manera responsable, que los maestros den clases, que no haya semanas de martes a jueves, semanas completas, ese es el compromiso, eso es lo que les pido", dijo.

Anuncia inversión

López Obrador presentó el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) en el que inversión inicialmente 10 mil millones de pesos y que coordinará David Cervantes Peredo a partir del primer día de su gobierno.

Al acudir a la ceremonia del primer aniversario luctuoso por la pérdida de vidas humanas durante los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, que afectaron varios estados, detalló que el plan incluye 10 acciones.

"Para reconstruir la infraestructura de los pueblos, para reconstruir escuelas, si es necesario construirlas de nuevo, centros de salud, hospitales y desde luego, construir viviendas para le gente y se van a destinar recursos suficientes desde los primeros días del próximo gobierno, pero no sólo queremos hacerlo con la acción gubernamental, o no sólo queremos que actúe el gobierno federal”, dijo.





Publicidad





El plan consiste en:

El programa involucrará la participación de los tres niveles de gobierno y poderes, de la mano con la sociedad. Para ello se harán firmas de convenios de colaboración para que las acciones se realicen en todas las localidades se hagan el menor tiempo posible. Se crea la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción con el objetivo de coordinar y conducir los trabajos de las dependencias y entidades del gobierno federal que llevarán a cabo las acciones de reconstrucción en cada una de las áreas de atención que les corresponda: vivienda, salud, educación y patrimonio cultural. El Programa tendrá un enfoque de derechos humanos en todas sus etapas. Son los seres humanos, como personas y como comunidades, a quienes tenemos que reconocer, proteger y restablecer la realización de sus derechos ( inclusión, igualdad y no discriminación, entre otros). En una primera etapa, se utilizarán los recursos disponibles del Fonden y de los seguros, y se destinarán adicionalmente 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, instalaciones educativas y de salud, así como de inmuebles del patrimonio cultural, asignando el 70% de estos recursos a las acciones de vivienda y el 30% restante a los otros sectores, según las prioridades que se establezcan conjuntamente con las Secretarías de Educación, Salud y Cultura, respectivamente. Se cubrirán también otras necesidades, como la atención a la salud, el restablecimiento de servicios, el apoyo a la reactivación económica, generación de empleos, y reparación de caminos, con acciones complementarias de los programas a cargo de otras dependencias y entidades del gobierno federal, así como por medio de acciones y programas que llevarán a cabo los gobiernos, estatales y locales, mediante los convenios de colaboración, en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades. Se promoverá la participación de profesionistas, instituciones académicas, pequeñas empresas, cooperativas, trabajadores de la construcción y de servicios, privilegiando la mano de obra de las localidades en las que se llevarán a cabo las obras de reconstrucción. La reconstrucción material se hará garantizando que lo que se construya sea más adecuado y más seguro que lo anterior. Las acciones de reparación, reforzamiento y construcción serán realizadas con estricto apego a normas en materia de seguridad estructural, se evitará reconstruir en zonas de alto riesgo y se establecerán las medidas de mitigación de riesgos cuando sea lo conveniente. Se utilizarán los procedimientos y materiales tradicionales que sean adecuados, y se respetarán las distintas formas de uso y características de los espacios en la vivienda y otras construcciones de acuerdo a cada región y localidad. Se promoverá, desde abajo, la organización de las tareas para la realización del Programa, de tal manera que se tomará en cuenta la participación directa de las personas afectadas en la reconstrucción de sus viviendas, y la participación colectiva para resolver situaciones que afectan a las comunidades, respetando los sistemas normativos internos de los pueblos originarios. La transparencia y rendición de cuentas estarán presentes en todo el proceso de reconstrucción, colocando a la vista de los ciudadanos la información relativa a la planeación, gestión y ejecución del Programa; para verificar que los recursos disponibles sean utilizados en forma adecuada, además de que existan medios para la participación social en el acopio de información, desarrollo de acciones de recuperación, vigilancia y control, de manera que todo el proceso se desarrolle en un entorno de corresponsabilidad y cuente con la confianza de todos los participantes. Se convoca a las organizaciones de la sociedad civil, organismos privados, colegios de profesionistas, instituciones académicas, fundaciones, ciudadanas y ciudadanos de buena voluntad, a empresas de servicios y de la industria de la construcción, a todo aquel que quiera contribuir en esta tarea .

Lo más visto en PublimetroTV: