Sólo necesito un catre y una hamaca en Palacio Nacional: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cuando habite en Palacio Nacional no ocupará mucho espacio pues solo necesitará de "un catre y una hamaca".

"Si me voy a vivir al Palacio Nacional sería a una partecita del Palacio. Yo no estoy acostumbrado a vivir en mansiones, sería una pequeña parte y seguiría abierto, y lo mismo, ya hay adentro lugares de descanso, no sería algo nuevo o extraordinario. No se cerrará", explicó a su salida de la reunión con el gobernador de Baja California, Francisco de la Vega.

Detalló que lo que se convertirá en un museo será la Residencia Oficial de Los Pinos, la cual será un espacio para la cultura y las artes, con lo que pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec.

"No se va a gastar en eso, es lo que ya está hecho, lo que pasa es que mis adversarios, que no mis enemigos, nada más digo una cosa y dicen: se va a ir a vivir a Palacio, ya van a cerrar el Palacio, todo el Palacio para Andrés Manuel; no, si yo necesito muy poco espacio", ahondó.

Sobre su reunión con el gobernador de Baja California, el presidente electo señaló que se abordó el tema de la franja fronteriza que prevé la reducción del IVA a 8% y del ISR a 20%, y que beneficiaría a tres de las ciudades más importantes del estado: Tijuana, Tecate y Mexicali.









