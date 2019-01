Sería un capricho de la CNTE mantener bloqueo: López Obrador

Sería un capricho que integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvieran su bloqueo en la vías del tren en Michoacán, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera, apuntó que las peticiones de los docentes ya fueron atendidas, por lo que ya no tiene razón de ser su plantón en varios puntos del ferrocarril.

“Yo espero que tengan ellos conciencia de que ya se les atendió, tomen la decisión de liberar las vías. Eso es lo que yo espero. No lo descarto, porque ya no habría motivo, ya sería un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos”, apuntó.

Sin embargo, adelantó que no dará la orden para liberar este bloqueo por la fuerza aunque esto parezca un síntoma de debilidad.

A su vez, recordó que la cerrazón debilita mucho a una organización, tal y como a él le ocurrió en el pasado.

“Quienes sin razón actúen de esa forma, se van a debilitar mucho como organización. Yo conozco de esto. Las intransigencias no son opción, no son alternativa, no tiene nada que ver con la izquierda. Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo, es cuando los extremos se tocan. Eso tiene que ver con la extrema derecha, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo”, apuntó.

Por último, recordó que este conflicto es responsabilidad del gobierno del estado y no del Gobierno federal.

“Yo espero que se resuelvan las cosas, pero no voy a caer en ninguna provocación. Que lo otro es, a ver, mandamos a la Gendarmería a desalojarlos, no, no, no. Por principios no lo hacemos, nosotros vamos en contra de la represión. Y pensamos que así es mejor, si no quién sabe que pueda haber ahí detrás”, subrayó López Obrador.

