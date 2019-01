Coinciden México y España en apelar al diálogo en el caso Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de México y España coinciden en invitar al diálogo a las dos partes del conflicto que se vive en Venezuela.

En un mensaje en conjunto entre el primer mandatario mexicano y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, López Obrador adelantó que hay entendimiento y comprensión del posicionamiento de ambas naciones ante la gestión de Nicolás Maduro y la autoproclamación de Juan Guaidó.

No te pierdas:

"Estamos actuando en el caso de Venezuela y ya mencioné que como parte de esa política se contempla la solución pacifica de las controversias, esto es cosustancial al dialogo, nosotros estamos por el dialogo estamos por llegar a un acuerdo sin el uso de la fuerza", explicó.

Detalló que el diálogo en Venezuela será el primer paso pues se tienen que poner las cosas sobre la mesa y sentarse a agotar todas las soluciones, n lugar de hacer recomendaciones como un gobierno extranjero.

"Vamos a ayudar para que se lleve a cabo el diálogo, para que se exploren todas las salidas a las crisis en Venezuela y desde luego no descartar la vida democrática de ninguna forma pero no reconociendo a algún gobierno cuando no nos corresponde ese papel", ahondó.

Unidos por la historia, comprometidos con el cambio

Durante esta primera visita diplomática del gobierno de España, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Pedro Sánchez acordaron un conjunto de acciones para renovar los estrechos lazos políticos, económicos y sociales entre ambas naciones:

Refrendaron la vigencia de la Asociación Estratégica México-España, con proyección en los espacios bilateral, iberoamericano, birregional y multilateral, sustentada en un diálogo político al más alto nivel. Acordaron celebrar las contribuciones del exilio español a México y construir sobre su legado una nueva etapa de colaboración y diálogo bilateral. Acordaron emprender esfuerzos de largo aliento para proyectar globalmente sus culturas e idioma, destacando sus contribuciones al desarrollo, pluralidad y dinamismo de muchas sociedades. Anunciaron la determinación de sus gobiernos a trabajar juntos en la implementación del Plan de Desarrollo Integral acordado por México con El Salvador, Guatemala y Honduras. Reiteraron su preocupación por la situación política, económica y humanitaria en Venezuela. Celebraron el inicio de una nueva etapa de la cooperación técnica y científica entre ambos países, mediante un mayor impulso a la cooperación triangular y a las alianzas público-privadas para el desarrollo. Se congratularon por la reciente apertura de la Casa de México en España. Destacaron el dinamismo y el buen estado del intercambio económico y comercial entre México y España. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo de España durante el proceso de negociación para la modernización del marco jurídico de México con la Unión Europea. Los presidentes reivindicaron la importancia del multilateralismo, la cooperación, la legalidad internacional, y la búsqueda del crecimiento estable de la economía mundial. Convinieron en reforzar la colaboración en temas prioritarios como medio ambiente y combate al cambio climático, migración, Agenda 2030, derechos humanos e igualdad de género. Resaltaron el papel de la Comisión Binacional México-España como el mecanismo que permite llevar a cabo una revisión integral de la relación bilateral, con un enfoque orientado a la acción.

Entérate:

Lo más visto en Publimetro TV: