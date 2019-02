Quitará López Obrador carga fiscal a Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán medidas extraordinarias para aumentar su producción, sobre todo, en materia fiscal.

"Les adelanto algo. Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex, es de las empresas también que más pagan impuestos en el mundo. Entonces, vamos a dejarles recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex", afirmó.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador anunció que a finales de esta semana anunciará otra de las medidas para fortalecer a Petróleos Mexicanos.

"Pemex -lo dije la vez pasada y lo repito- es la empresa más saqueada en el mundo. Es increíble cómo ha resistido, cómo ha aguantado, porque no deja de ser un gran negocio el petróleo, por eso la tentación tan grande", puntualizó.

No entregaremos recursos a organizaciones ni a la Sociedad Civil, para eso es el gobierno

En diálogo con los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó un ejemplo de la manera en que los recursos públicos serán reorientados para asegurar el máximo beneficio a la población:

“Hay quienes protestan por un programa de estancias infantiles que estamos revisando, manejado por lo que era la Sedesol; el gobierno el año pasado destinó más de tres mil millones de pesos con ese propósito.

“Claro que vamos a seguir apoyando, pero podemos buscar un mecanismo donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación.”

De esta forma, el mandatario explicó que la vía directa hacia los beneficiarios es fundamental en el combate a la corrupción:

“Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones sociales, ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil, para eso es el gobierno. Esto debe de quedar muy claro.

“No les gusta el cambio. Pero no vamos nosotros a entregar dinero a organizaciones, o sea, los apoyos van directo a los beneficiarios, no va a haber intermediarios. Entonces, que nos amenazan de que nos van a tomar las oficinas: que tomen todas las oficinas, pero no vamos a ceder. Se acaba la corrupción.”

El mandatario aclaró: “Las puertas están abiertas, se dialoga, pero no va a haber dinero para las organizaciones sociales, ni de la sociedad civil. Todo se va a entregar de manera directa a los beneficiarios”.

