Convoca AMLO al diálogo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó directamente al diálogo entre las dos partes del conflicto en Venezuela.

"Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica. Eso sí lo puedo hacer, porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias. A eso convoco. No a la polarización. No a la confrontación. No a la manipulación, mucho menos a la violencia", destacó.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario federal argumentó que corresponde a la ONU y a la Cruz Roja atender la crisis humanitaria que ocurre en el país sudamericano, sin que se politice sobre el tema.

Sobre la presión del gobierno estadounidense para reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, López Obrador fue enfático en la relación con el vecino del norte sigue siendo respetuosa y reiteró: "No hemos tenido ningún tipo de presión".

Agregó que su intención es que no se polarice el tema de Venezuela y que impere el respeto hacia las otras naciones, así como la no intervención.

"Entonces, no quiero meterme en esto, es muy claro. México va a ser respetuoso de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos. A nadie nos gusta que nuestros vecinos o quienes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias, que se metan a nuestras casas", justificó.

Sobre el caso del periodista mexicano Jorge Ramos y el equipo de Univisión Noticias que fue retenido en el Palacio de Miraflores, el presidente expresó su solidaridad:

"Nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo. Eso es lo que puedo señalar".

