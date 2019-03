Yeidckol desestabiliza y divide a Morena

"Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella", decía Montesquieu, pero eso es exactamente la antípoda que predica y va desplegando Yeidckol Polevnsky, nuestra Presidenta Nacional de MORENA por todo el país, desde que el tsunami popular llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

El pasado domingo 3 de marzo, durante la sesión del Consejo Nacional de MORENA, en 2 sendos discursos sólo aludió a mi persona, dudando de mi militancia; acusándome de actuar sospechosamente contra la designación de candidatos a Diputados locales en el Estado de Tamaulipas; preguntando qué intereses escondo en Tamaulipas, debido a que ella no me había designado ninguna encomienda en el Estado y que si ella no iba a Tamaulipas, era porque no quería interferir en el proceso interno, evadiendo de nueva cuenta el por qué nunca ha ido a criticar al patibulario y troglodita Gobernador del PAN, que tiene sumido a ese hermoso Estado de la República en una permanente ola de terror, miedo, la violencia extrema, delincuencia organizada; practica como deporte la venganza política, la represión de sus críticos y solapa la corrupción rampante que aflora en una riqueza inexplicable de este señor que tiene al Gobierno de cabeza.

Y Yeidckol sigue sin criticarlo ni exponiendo ni denunciando sus excesos y los gastos anticipados de campaña, en los que desde hace meses el mismo Gobierno de marras sigue dilapidando para retener de forma fraudulenta el Congreso Local, cuando MORENA va arriba en 18 de 22 Distritos, por lo también echaron a andar una estrategia para infiltrar a MORENA, dejando en la indefensión total a los líderes de MORENA en la entidad.

Me imagino que enunció esos señalamientos desconociendo varias aspectos de mi actividad política y personal:

1) Tengo familia en Tamaulipas (mi abuelo fue contador de la Compañía petrolera El Águila y luego en Pemex y mi mamá creció en Tampico)

La abuela de mi esposa nació en Tampico, ergo, mis hijos llevan con orgullo sangre tamaulipeca. O como decía mi amigo y Maestro, el estadista de todos los títulos y cargos posibles, Porfirio Muñoz Ledo: tengo el derecho de "ius sanguinis".

2. Fui el Vicecoordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en la 2a. Circunscripción (que incluye a Tamaulipas) y cuya extraordinaria Coordinación estuvo a cargo de mi amigo y Senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y que me honro en ser su Senador Suplente.





Se me acusa de haber encabezado la rebelión de decenas de dirigentes de MORENA que fueron excluidos para participar en las encuestas a las Diputaciones Locales en el Estado de Tamaulipas y que en su lugar incluyeron a muchos personajes ligados al Gobierno de ese estado y algunos de ellos son excolaboradores del PAN o del PRD, haciendo a un lado a morenistas fundadores y dirigentes de dicho movimiento.

Me declaro culpable: sí estoy apoyando a todos aquellos militantes de MORENA y de ciudadanos críticos a ese pésimo gobierno, para que el Tribunal Federal revoque la convocatoria, porque está conculcando sus derechos políticos constitucionales y estatutarios.

Con todo respeto, nuestra Presidenta Nacional está desestabilizando y dividiendo a MORENA en todo el país con las pésimas decisiones que ha impulsado, al encabezar no a todo el partido en unidad, sino que dirige y beneficia a una facción que excluye, divide e impone a cuadros que sólo le rinden cuentas a ella y a su grupo.

Ejemplos sobran: impuso en Tijuana a un personaje que tenía 20 puntos de desventaja respecto a un líder muy popular; en Tamaulipas envío una lista rasurada, bajo el brazo de un nuevo Delegado que en la elección del 2018 apoyó a Ricky Riquín Canallín, desde su cargo como Secretario en el Gobierno del PAN en Durango; en Quinta Roo están bloqueando los registros para los verdaderos líderes sociales que apoyaron a AMLO a ganar la Presidencia de la República; en Nuevo León quiere imponer a un ex priísta que es cercano a Manlio Fabio Beltrones y que todos los morenistas rechazan abiertamente, y así por el estilo están en Guanajuato, Campeche, Veracruz y prácticamente todo el país.

Me preocupa que MORENA se convierta en otro PRD, porque en vez de colocarse por encima de los conflictos internos, la Presidenta del CEN de MORENA se rodea de una camarilla, que además son juez y parte en los procesos internos, violando las normas estatutarias y dándole la espalda a la voluntad demócratica de la militancia MORENA y de líderes sociales que contribuyeron al triunfo de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un claro ejemplo ilustra con exactitud esa posición facciosa y autoritaria, cuando en su mismo mensaje en el Consejo Nacional de MORENA ratificó su apoyo a Barbosa, porque –según su dedo encuestador– está arriba 3 a 1 y los Senadores aquí no votan. Que ni sueñen que le van a ganar los que aspiran a ser el candidato de MORENA en Puebla, arengó con ínfulas de imposiciones adelantadas.

AMLO, el mejor presidente de la República Mexicana

Cómo nos pide no soñar, si tenemos en ejemplo del mismísimo Andrés Manuel López Obrador, quien si no hubiera soñado y si no hubiera mantenido encendida la esperanza de su triunfo en su Proyecto de Nación, hoy no sería –y seguro lo será al término de su mandato– el mejor Presidente de la República que haya tenido México.

Con sólo esa expresión –que tenemos prohibido soñar– y con el apoyo que públicamente no se ha cansado de demostrar a favor de su candidato en Puebla, ella misma se descalifica como Presidenta de MORENA, porque vulnera los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y transparencia y legalidad, al tiempo que carga los dados a favor de su preferido, sin importarle el costo político de ser su coordinadora de campaña de un personaje que insultaba y denostaba a nuestro Presidente de la República cuando era uno de los aplaudidores de Peña y su Pacto contra México. Entiendo el pragmatismo en la campaña, pero ahora son los nuevos tiempos de enarbolar los principios fundacionales de MORENA.

Me indican que habrá Consejo Nacional el mes próximo. Luego entonces, solicitaré que me den el derecho de réplica –del mismo modo que se lo dieron a Leonel Godoy, quien ni siquiera es militante de MORENA–, para dar puntual respuesta y someter a consideración de todos los Consejeros Nacionales de MORENA que se valore la continuidad de Yeidckol Polevnsky como Presidenta Nacional o se elija una Dirección colegiada o lo que consideren conveniente, para evitar que se continúe degradando la democracia interna y, lo más grave, que se deforme el espíritu y la misión de MORENA, que es impulsar la 4a Transformación de nuestro Presidente Andrés Manuel López y no tratar de imponer decisiones que están dividiendo y no conciliando a los morenistas de todo el país.

Como siempre ha dicho Andrés Manuel López Obrador: MORENA no tiene dueño. Es un instrumento del pueblo y para el pueblo de México. Hoy está secuestrado por una facción que no representa los intereses superiores de la Nación, sino sus propios intereses.

Es hora de la conciliación y reconciliación, tal como la soñó José Martí: la conciliación es la ventura de los pueblos.

*Colaboración especial del coordinador de Asesores de MORENA en el Senado de la República y Senador Suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán.

