Se reúne AMLO con director de la OMC en Palacio Nacional

Al término de su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió -en Palacio Nacional- con el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevêdo.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el mandatario mexicano compartió una foto del encuentro. “Conversamos con Roberto Azevêdo, director general de la Organización Mundial de Comercio”, escribió en la publicación.

Conversamos con Roberto Azevêdo, director general de la Organización Mundial de Comercio. pic.twitter.com/DpQAgZNifg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2019

Por parte de México, en la reunión acompañaron al presidente la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín y la subsecretaria de Comercio Exterior Luz María de la Mora Sánchez.

Por parte de la Organización, además del director Roberto Azevêdo acudió también el representante permanente de México ante la OMC Roberto Zapata Barradas y la consejera del director general de la OMC Thais Mesquita.







México no participará en guerras comerciales

La mañana de este jueves, López Obrador aseguró que la visita del titular de la OMC era de ‘cortesía’ para intercambiar puntos de vista sobre el libre comercio.

“Vamos a cuidar nuestro mercado interno, pero respetando acuerdos, tratados comerciales que tiene suscrito el país con otros países y, además, respetando esta instancia que se encarga de regular la libertad en el comercio en el mundo. Para eso es la reunión”, destacó.

Además puntualizó que su gobierno está a favor del libre comercio, pero no va a participar en ninguna guerra comercial: “No nos interesa, no nos incumbe, no nos importa meternos en esos asuntos”.

