Anuncia AMLO rescate de cuerpos en la mina Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se iniciarán los trabajos de excavación para rescatar los cuerpos de los 65 mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos ubicada en Coahuila.

Durante su conferencia matutina, el mandatario señaló que cumplirá la promesa realizada a los familiares de los mineros que el 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados tras el colapso de varios túneles al interior de la mina de carbón.

También te puede interesar: Pasta de Conchos, a diez años de la tragedia

“Se realizará el rescate de los 65 mineros que aún yacen en el socavón de la mina pasta de conchos para satisfacer el anhelo más entrañable de sus familias y el carácter humanista de todos los mexicanos como lo prometí el 26 de enero de 2002”, señaló.

Agregó que la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, habló con las familias de los mineros, quienes han buscado durante años que se rescaten los cuerpos de sus seres queridos.

Sin dar una fecha para el inicio de los trabajos de rescate, el presidente indicó que se consultará a expertos y especialistas.

Descartó que Germán Larrea se oponga a esta decisión luego de que en febrero pasado se reuniera con el empresario para analizar la posibilidad de rescatar los cuerpos de 65 mineros atrapados desde hace 13 años.

Acusaciones

Durante su gira presidencial, López Obrador acusó a Larrea de haberse negado a sacar los cuerpos de los mineros porque implicaba pérdida de recursos.

“Y lo que más me duele y hasta me da pena decirlo, cuando quedaron sepultados los 65 mineros de Pasta de Conchos, una mina de él, por esos días lo encontré, nos vimos con unos empresarios y ahí le dije 'Germán saca los cuerpos y entrega los cuerpos a los familiares', en la casa se lo recuerdo de Fernando Sendero ¿qué hizo? Nada porque tiene mucho dinero pero poco corazón, poco humanismo, no invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros”.











Publicidad











VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: