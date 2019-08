Sobrepoblación de reos continua en penales de 11 estados de la República

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 11 de las 32 entidades federativas mantuvieron problemas de sobrepoblación en sus centros penitenciarios estatales durante 2018, mientras que el número de reos permanentes continúa a la baja.

Al dar a conocer este miércoles los resultados del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, el Inegi puntualizó que el Estado de México (113%.4%), Nayarit (84.8%), Durango (78.8%), Puebla (31.9%) y Guerrero (17.7%) fueron los estados donde el número de personas privadas de la libertad rebasó la cantidad de camas disponibles.

No te pierdas: Documentan serie de agresiones a bebés que nacieron en cárceles

De acuerdo con este instituto, el porcentaje de sobrepoblación en las cárceles del país se obtiene al dividir la cantidad total de personas privadas entre las camas útiles, cuando es positivo representa una saturación de su capacidad instalada y cuando es negativo, que existen espacios disponibles.

Asimismo, Morelos (15.8%), Chihuahua (12.7%), Hidalgo (9.9%), Jalisco (4.3%), Tabasco (4.0%) y Quintana Roo (1.8%) vieron rebasadas su capacidad de albergar presos.

En contraste, Colima fue el estado con menor sobrepoblación en sus cárceles (-58.8%) a pesar de que, en 2018, fuera como la entidad federativa con más homicidios del país según el Índice GLAC.

Cerca de la sobrepoblación:

Una situación similar podría suceder en prisiones de siete estados de la República que se acercan peligrosamente al hacinamiento, según cifras de 2018, estos podrían ser:

Ciudad de México (-6.2%) Veracruz (-6.4%) Michoacán (-9.2%) Sonora (-9.2%) Guanajuato (-9.4%) Oaxaca (-11.7%) Nuevo León (15.6%)

Continúa baja de reos a nivel nacional

Por otra parte, sobre el ingreso y permanencia de personas en centros penitenciarios estatales en 2018, el Inegi reveló que la tendencia fue en decremento respecto al año 2017 y 2016.

Durante 2018 ingresaron 97 mil 500 personas adultas a los centros penitenciarios estatales; en 2017, 98 mil 310 y en 2016, 104 mil 262 personas. Mientras que la población permanente en estas cárceles se redujo tres mil 480 al pasar de 180 mil 375 reos en 2017 a 176 mil 895

El Estado de México es la entidad con el mayor número de presos en penales estatales con 27 mil 837, lo que representa 15.7% del total nacional.

Los problemas de las cárceles en México

De acuerdo con la Dra. Elena Azaola, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el problema en los centros penitenciarios de México va más allá de la sobrepoblación.

"Hay una mala distribución penitenciaria en el país, pero más que nada, hay que hablar de que las condiciones dentro no cambian, no hay inversión, no hay medicamentos para los presos, la comida es de muy mala calidad y poca cantidad, muy malas condiciones de vida", explicó en una entrevista para Publimetro.

Agregó que la corrupción sigue siendo una constante dentro de los penales pues las mismas familias de los reos son los que costean su vida y, sobre todo, no se invierte en personal ni actividades de reinserción para los internos.

"Eso hace que en lugar de que se logre reinsertar a las personas, se reproduce la delincuencia porque incitan a la familia a cometer delitos para que puedan mantener a la persona que está en prisión", apuntó la especialista.

Denunció que hay penales en el país cuyo costo de vida es muy alto y además están bajo un régimen de autogobierno por parte del crimen organizado.

"Yo pondría el acento en que a nadie le importa las cárceles, lejos de darle una atención a estas personas adecuada, hay un trato infrahumano que no ayuda en nada a mejorar el tema de seguridad ni de justicia", aseveró.

Lo más visto en Publimetro TV: