Ley de Bienestar Animal permitirá regreso de animales a circos y ‘matanza’, alertan animalistas

La iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, promovida por los diputados federales de Morena, José Guadalupe Ambrocio Gachuz y Martha Olivia García Vidaña, permitirá el regreso de animales a espectáculos públicos y privados y justifica la matanza, alertaron animalistas.

Ethel Frida Herrejón, vocera de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas en defensa de los animales, señaló que la propuesta legislativa es “regresiva”, pues quita derechos a los animales como seres sintieses y los cosifica para que vuelvan a ser para uso de los humanos, además de ser un retroceso para la ley en Ciudad de México.

“Recibimos esta ley con decepción, porque en primer lugar está quitando el derecho de los animales como seres sintieses para ponerlos como uso exclusivo de los humanos”, explicó en entrevista.

La iniciativa define el término “bienestar animal” como el “estado en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones si está sano, cómodo, bien alimentado, hidratado y seguro”, versa la fracción de la definición establecida por la Organización Mundial de la Salud Animal, que complementa: “y si no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo o desasosiego y es capaz de expresar comportamientos importantes”.

Otro de los defectos radica en su artículo 60, que habla del uso de animales para espectáculos, algo que quedó prohibido en la Ley General de Vida Silvestre aprobada a nivel nacional en 2014:

Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas consecuencias, emitirán las disposiciones correspondientes a efecto de regular:

I. La utilización de animales en deportes, espectáculos, públicos, En aquellas entidades donde se permitan espectáculos que pongan en riesgo la salud, integridad y vida de los animales, se deberá garantizar el bienestar de estos en caso de que sobrevivan, o bien aplicarles la eutanasia.

“Este es un artículo muy importante -indicó la vocera de Un Millón de Esperanzas– porque es el que puede permitir ya el regreso de todo tipo de eventos como son el de los circos, peleas de perros, peleas de gallos y corridas de toros.

Foto: Un Millón de Esperanzas

Agregó que en el caso del artículo 55, se regula el uso de animales de tiraje (animales de carga) para que puedan cargar hasta la mitad de su peso. "Es increíble que en lugar de poner vehículos motorizados para fines de carga se esté regresando a eso”.

Sobre animales de servicio (los que trabajan en aduanas, aeropuertos, de búsqueda y rescate) el artículo 88 señala:

Únicamente se podrá realizar la eutanasia de animales en los siguientes casos:

II. Cuando hayan sido destinados a la prestación de servicios de guardia y protección o detección de drogas y explosivos y bienes y productos agropecuarios una vez finalizada su vida útil o acreditada la presencia de problemas conductuales irreversibles que representen un riesgo para las personas, otros animales y el propio animales, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de la presente ley.

“¿Cómo puede ser posible que el pago al trabajo y la labor que hacen los animales de servicio en cada entidad sea la eutanasia? Esa es mi pregunta, ¿hasta dónde vamos a dejar el respeto para toda la vida?”. Esto no es eutanasia, es una matanza contra los animales, afirmó la animalista.

Por ello, sostuvo que el objetivo de los diputados es dejar de reconocer a los animales como “seres sintieses”, una lucha que ya ganaron entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Sonora, y se pretende tratarlos como cosas u objetos.

Foto: Cuartoscuro

Retroceso en CDMX

El documento, que fue presentado el pasado 30 de abril, implicaría un retroceso para la legislación en Ciudad de México, pues daría luz verde a que los centros de bienestar o de atención animal pasen a ser nuevamente antirrábicos, en los que se pueda matar animales callejeros bajo el argumento de tener un "control sanitario".

Artículo 76. Los centros de prevención y control de zoonosis podrán provocar la muerte de los animales como medida de control sanitario de poblaciones ferales y animales que deambulen libremente por la vía pública, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, las normas oficiales mexicanas o demás disposiciones aplicables.

En este caso no se les da la segunda oportunidad a los animales y no se atiende un problema de fondo. "Si haces un protocolo completo de salud, de vacunas, de esterilización, se les busca un hogar, eso es lo que se debe promover", indicó Herrejón.

Con esto, estarían en riesgo de ser sacrificados un millón 200 mil perros que viven en calles de la capital, según datos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

La legisladora de Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela, se opuso a esta propuesta de su mismo partido a nivel federal y dijo que está dispuesta a buscar los caminos para anularla si llega a ser aprobada.

“Los derechos de los animales no se negocian, por lo tanto, no se debe especular con su hábitat ni con su vida”, señaló en una carta enviada a la Cámara de Diputados en la que pidió no votar ni aprobar la iniciativa.

Indicó que la ley contiene propuestas de otros tiempos que ya no corresponden a nuestra época. “Es una propuesta que evidencia un antropocentrismo inmoral”, afirmó.

Foto: Cuartoscuro

Intereses económicos

En una conferencia de prensa a principios de agosto, Ethel Frida Herrejón, vocera de Un Millón de Esperanzas, el abogado, Antonio Garcés, Verónica Andrade de Antitaurinos Independientes y Gustavo Ortíz Millán del Colegio de Bioética afirmaron que la Ley de Bienestar Animal está pensada en quienes lucran con los animales y tiene de trasfondo intereses económicos.

“Se volaron a la bioética. Es una ley mal hecha y hecha para el consumo de cárnico y para la permanencia de animales en los espectáculos”.

Ethel Herrejón precisó que seguirán luchando para por los derechos de los animales y continúan recolectando firmas para llevar el próximo 26 de septiembre al Congreso de la Unión un documento en el que pidan que la iniciativa sea desechada.

