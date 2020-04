Barbosa rechaza ventiladores fabricados por planta automotriz

Pese a la escasez por lo caro que representa adquirirlos, los dispositivos de asistencia respiratoria que serían donados por la armadora Volkswagen de México al gobierno de Puebla para atender a pacientes en terapia intensiva por Covid-19, no serán utilizados hasta que tengan el aval correspondiente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló el gobernador Miguel Barbosa.

En rueda de prensa, indicó que tiene conocimiento de que la empresa automotriz ya tiene un prototipo elaborado, pero hasta el momento siguen a la espera de que se apruebe el cumplimiento de los lineamientos que ha establecido la autoridad federal para este tipo de dispositivos.

Sin embargo, rechazó el apoyo ya que dijo dichos ventiladores médicos solo servirían para un tratamiento que no implica complicaciones y que solo ayudan a respirar mejor, esto a fin de evitar secuelas en los pacientes infectados.

“Finalmente esos ventiladores no son los que necesitamos para los temas de terapia intensiva. Son ventiladores que podrían servir en un tratamiento que no tenga complicaciones, no vamos a utilizar ningún prototipo que no esté autorizado por Cofepris, al rato resulta que ese ventilador provoca un coágulo, una secuela, y resulta que un sistema de Salud lo utilizó, es muy complicado”, manifestó.

Incluso, mencionó que evitaron la compra de 50 respiradores al ver en la ficha técnica que no funcionan para pacientes que deben ser entubados.

“Ha ido evolucionando, antes iban a ser de esos ventiladores que con una bolsita de manera asistida se inyecta oxígeno a los pulmones del paciente, después evolucionaron a otra cosa más independiente, pero no van a ser de los ventiladores invasivos, porque inclusive dentro de los mismos hay unos que no sirven para el entubamiento”, comentó.

Barbosa Huerta detalló que los respiradores artificiales que se buscan en este momento son los que pueden ayudar a pacientes en terapia intensiva y que tienen un costo de hasta un millón 200 mil pesos cada uno.

Desde el pasado 14 de abril, la Oficina de Comunicación Corporativa de VW informó que aún no se iniciaba la fabricación pues estaba en fase de planeación. Esta semana, el director de Comunicación y Asuntos de Gobierno de la empresa alemana instalada en Puebla, Mauricio Kuri indicó que están a la espera de que Cofepris autorice los diseños para su fabricación.

Esta no es la primera vez que el mandatario poblano desdeña una oferta de dispositivos de asistencia respiratoria, ya que la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) también puso a disposición el 50% de los ventiladores pulmonares del Hospital Universitario para enfermos con Covid-19.

Mientras, el Ayuntamiento de Puebla también donará 12 ventiladores médicos a la Secretaría de Salud del gobierno estatal que a más tardar se adquirirían el 10 de mayo por un monto no mayor al millón de pesos por unidad, provenientes de Chicago y Nueva York.