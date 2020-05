Guillermo Pous: Sin condiciones ni pago, AMLO obtuvo derechos de 'Amor Eterno’

El abogado de Juan Gabriel, Guillermo Pous aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí contó -sin condiciones ni pago- con los derechos de autor para incluir la canción 'Amor Eterno', de Juan Gabriel, en el mensaje que hizo el 10 de mayo con motivo del Día de las Madres.

En entrevista con Publimetro, el albacea de Juan Gabriel (finado en 2016), refirió que el bloqueo del video de AMLO en redes sociales fue por una falta de comunicación, pero no hubo dolo ni falta u omisión con el tema de los derechos de autor.

¿AMLO solicitó previamente los derechos de autor?

– Sí, el viernes cuando dio el aviso el presidente en su conferencia que el domingo quería junto a su esposa enviar un mensaje por el Día de las Madres y quería dedicarles el tema, de manera inmediata e pusieron en contacto conmigo tanto la doctora Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Marco Antonio Morales, director jurídico del Instituto Nacional del Derecho de Autor y conjuntamente, de manera impecable, gestionaron esta licencia.

Entonces, ¿por qué fue el bloqueo en redes sociales?

– Para esto no había autorización. Al momento que Youtube, Facebook, Twitter y no sé si sucedió con Instagram, detectan este video lo bloquean de forma inmediata y automática, no por un requerimiento nuestro. Cuando comunicación social nos contactó, les explique que el uso que le dieron no fue el que nos solicitaron y entonces lo que hicieron fue solicitar ampliación de la licencia para poderlo subir a sus plataformas y se dio la autorización, al parecer fue una falta de comunicación interna entre ellos, pero el uso autorizado nunca se hizo de manera dolosa como se pretendió hacer ver.

¿Qué hubiera pasado si Presidencia no hubiera solicitado los derechos?

– Exactamente el mismo resultado que ocurrió ayer, se les hubiera bloqueado el video y no hubieran podido volver a ponerlo; eso es lo que hubiera sucedido.

¿Le cobraron a Presidencia los derechos del tema?

– No, tratándose de un homenaje, porque lo era para Juan Gabriel y un honor para don Alberto, ademas de algo tan sensible como es la situación que esta viviendo el país en este momento y vinculado al Día de las Madres, de manera unánime se decidió no cobrar ninguna clase de licencia por este uso.

¿En qué condiciones se dió la autorización?

– El único requerimiento que había era utilizarlo para después del mensaje del presidente y de manera posterior, solicitaron por 24 horas tenerlo en sus plataformas digitales y ya se concedió. Lo más importante de todo esto es el precedente que deja el presidente porque es la máxima institución que representa nuestro país y él mismo reconoce que debe existir respeto y se debe solicitar autorización para utilizar una obra con derechos de autor.

Por otra parte, ¿hubo un acercamiento de Presidencia tras la carta que entregó Joaquín Muñoz a AMLO?

– No existió nada, estoy seguro que Presidencia junto con todas las instituciones que la conforman tienen el suficiente criterio para saber que el señor no está en condiciones de hacerle caso y además el mismo presidente, de manera respetuosa y educada, ha hecho entender que no le prestará atención, en el entendido de que don Alberto murió en el 2016 y tiene claro que son locuras.

Acerca del video viral del 'regreso' de Juan Gabriel, ¿habrá repercusiones?

– No tengo certeza de quién lo hizo y tampoco de quién fue el primero en publicarlo porque se ha vitalizado. No es que sea un imitador sino se utilizó una aplicación. Entonces, sería un esfuerzo estéril contra esta persona, porque no hay un lucro a pesar de que está usando la imagen de don Alberto, pero ni siquiera se tiene certeza de quién es.