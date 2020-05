Los ventiladores se han convertido en un fetiche, como si fueran la vacuna: Robledo

Durante muchos años México apostó a un modelo curativo de Salud, y no preventivo, por lo que la pandemia de Covid-19 es un momento histórico para cambiar, aseguró este viernes Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el V encuentro del Grupo de Puebla, realizado de manera virtual.

En su intervención ante el grupo de líderes progresistas, Robledo hizo hincapié en la recuperación del modelo preventivo de atención médica. "México se fue, durante muchos años, a un modelo 100% curativo, con la cama de hospital como la única vía para curar a la gente y se abandonoó por completo esta idea del médico familiar que era la columna vertebral del Seguro Social". Aseguró que, como dijo previamente la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, "no hay un post Covid. El post Covid lo tenemos que construir en este momento, recuperando esa idea. El médico en la casa, el consultorio de la familia, la persona que conoce su entorno y puede atenderlo mejor.

"Y en ese mismo sentido lo hemos visto aquí. El ventilador se ha convertido en el fetiche, como si fuera la vacuna y no lo es. El verdadero cuidado y la recuperación de la idea comunitaria lo están demostrando hoy municipios de México, lejanos a la CDMX", añadió Zoe Robledo.

También aseguró Robledo que la Ciudad de México vive el momento más álgido de la pandemia este fin de semana. "Estamos viviendo en estas próximas 24 horas, el pico más alto en la Zona Metropolitana del Valle de México, en la Ciudad de México. Son las horas más criticas. Pero en aquellos lugares donde hay una lógica comunitaria han habido menos contagios. Han habido mucha más defensa del nosotros, de los individuos que viven en un mismo lugar, pero que solo son vecinos y que solo coinciden en el código postal", explicó.

"Son elementos que si no nos ayudan después de esta pandemia, creo que ya no habrá otras oportunidades", explicó el titular del IMSS.

"Hoy, los Estados podríamos estar intercambiando ventiladores, equipos de protección personal y ¿por qué no? Médicos como los cubanos que llegaron acá. Es la gran oportunidad del progresismo y de la integración latinoamericana real y no a partir de este modelo que tiene que morir, si no a partir de la nueva solidaridad que se puede construir entre nosotros".

El papel del neoliberalismo en la pandemia de Covid-19

Zoé Robledo también reflexionó sobre la responsabilidad del modelo neoliberal en la actual crisis que vive México por la pandemia de Covid-19. "¿Cuál es la responsabilidad del modelo neoliberal a la hora de tener en México una de las poblaciones mundiales campeonas en las enfermedades crónico degenerativas? Somos campeones en obesidad, diabetes, hipertensión y esto tiene que ver con la ausencia del Estado a la hora de permitir -no solo la explotación de recursos naturales- sino a industrias que han ido enfermando a la población durante años". Aseguró también que ese "es uno de los elementos que más ha golpeado la atención médica frente al coronavirus. Nuestras tasas de letalidad entre personas jóvenes enfermas son verdaderamente preocupantes".

Finalmente, destacó que en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a más de 70 millones de trabajadores, no solo en temas de salud, sino también en sus derechos laborales. Afortunadamente no se logró del todo desmantelar en el periodo neoliberal, a pesar varios momentos que tuvo intentos privatizadores".