Expertos apuestan que 'nos va a llevar el tren', yo sostengo que no: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su estrategia económica funcionará y con ella sacará adelante al pueblo de México, aunque sus adversarios apuesten lo contrario.

"La mayoría de los expertos apuesta a que nos va a llevar el tren. Entonces, yo sostengo que no, que vamos a salir porque le tengo mucha fe al pueblo y le tengo mucha fe a nuestra estrategia de no permitir la corrupción y de actuar con austeridad, y pienso que con esa fórmula podemos enfrentar cualquier adversidad, cualquier crisis", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea recordó que la pandemia 'pegó parejo', pero la depreciación del peso mexicano no fue tan fuerte:

"Se viene lo de la pandemia, pega parejo, -no vayan a hacer lo que hacen algunos medios, que sólo ven el árbol y no ven el bosque- sin embargo, la depreciación no fue tan fuerte. No se valen las comparaciones, ya lo dijimos, pero vean cómo está el mundo".

Con base en lo anterior, afirmó que aceptó el desafío y dijo estar seguro que con el método que está aplicando su gobierno va a poder enfrentar la crisis por el coronavirus. "Dicen también que va a ser imposible que no nos endeudemos. Vamos a esperar, vamos a esperar, estamos haciendo todo para ahorrar aún más, para evitar la corrupción, para recuperar recursos", agregó.

'Fallaron pronósticos'

Al asegurar que México saldrá de la crisis transitoria en la que se encuentra por el Covid-19, el mandatario reviró a expertos y aseveró que sus pronósticos fallaron.

"Les fallaron los pronósticos de que iba a caer hasta cinco puntos la economía en el primer trimestre, cayó 1.6. No esperaban el aumento en las remesas, se quedaron con los ojos cuadrados, sorprendidos, cuatro mil millones de dólares en el primer trimestre… perdón, en marzo. Es el mes en toda la historia de más remesas y ya habíamos empezado a padecer del coronavirus, cuatro mil millones de dólares", enfatizó.

Además, indicó que la inversión extranjera en el primer trimestre incrementó 1.7% en términos reales.

Por otra parte, detalló que hasta este jueves, la recaudación tuvo también un aumento de 3.5% con relación al mismo periodo del año pasado y el precio del petróleo pasó de menos cero a 27 dólares el barril, en un mes.