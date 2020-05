Para no fomentar la cultura del no pago, AMLO negó prórrogas fiscales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para no fomentar la cultura del no pago, negó prórrogas de pagos de impuestos a algunos miembros del sector empresarial, que lo solicitaron a inicios de la crisis económica surgida por la pandemia del coronavirus en México.

"En este caso lo lamento mucho, pero no queremos establecer la cultura del no pago y a veces se tiene que aplicar por parejo una medida; han abusado con eso", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Recordó que cuando inició la crisis, algunos empresarios le plantearon una tregua en el pago de impuestos:

"No me pidieron y eso es cierto, condonación, sino que se les diera un plazo para pagar luego los impuestos, si yo hubiese autorizado eso, a lo mejor me hubiesen aplaudido, pero no tendríamos esta recaudación y entonces cómo financiamos la educación, la salud, las necesidades básicas, indispensables del pueblo, no puedo yo apostar a eso, correr a esos riesgos".

'Vamos a salir adelante'

Al afirmar que México saldrá adelante, el mandatario destacó que 'los de arriba' sí han obtenido beneficios pues no se han aumentado impuestos y tampoco ha incrementado el precio de combustibles ni de la luz.

Lograremos la recuperación económica en México y a las pruebas me remito: AMLO Aseguró que México no actuará como lo hizo Argentina, donde se pidieron créditos y se llegó a ‘un barril sin fondo’ en su economía.

"Si estuviesen gobernando los neoliberales, de inmediato, créditos y aumentos en impuestos y más gastos en el gobierno, lujos; ahora no, es distinto", sostuvo.

En tanto, dijo tener confianza en que México superará la crisis: "Tengo confianza de que todas las empresas van a salir adelante, todas".

Asimismo, dijo estar optimista y creer en la gente. "Creo en México y pienso que nos va a ir bien", añadió.