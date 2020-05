Funcionó la Sana Distancia; no nos rebasó la pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López aseguró que la Jornada Nacional de Sana Distancia, que está próxima a terminar, funcionó y con ella se logró que la pandemia del coronavirus no rebasara el sistema de salud en México.

"Funcionó lo de la Sana Distancia, las decisiones que se tomaron a partir de recomendaciones técnicos, médicos, científicos; eso nos ayudó mucho", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, agradeció al pueblo de México por seguir las recomendaciones sanitarias para lograr controlar el virus:

"No nos vamos a cansar de reconocer el apoyo del pueblo para seguir las recomendaciones que ha sido fundamental, sin eso no estaríamos en la situación en la que nos encontramos, nos hubiese rebasado la pandemia y eso no sucedió afortunadamente".

'Estamos haciendo nuestro trabajo'

López Obrador externó su pésame a familiares de víctimas del Covid-19 y afirmó que el gobierno que representa no deja de trabajar para reducir el número de muertes.

"Desgraciadamente han habido pérdidas humanas, nuestro pésame a familiares porque no es un número que va creciendo día con día, son personas con amigos, familiares, que sienten mucho estas pérdidas como todo lo que significa un fallecimiento de cualquier causa, siempre es doloroso. a pesar de ese dolor estamos haciendo nuestro trabajo", sostuvo.

Detalló que el sistema de salud público cuenta con el equipo e infraestructura suficiente para seguir atendiendo a los enfermos con Covid-19.

"Tenemos camas suficientes de hospitalización, terapia intensiva, médicos, equipos que no se tenían, ventiladores y se puede enfrentar la pandemia en una situación mejor, mucho mejor y salvar más vidas", puntualizó.