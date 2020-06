Lamenta AMLO muerte de Giovanni López en Jalisco; se deslinda de protestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Giovanni López, un joven que fue detenido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y cuyo fallecimiento en custodia policial está siendo investigado.

"Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza, soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas, pienso que no debe de haber acciones autoritarias, actos autoritarios, nada por la fuerza, decía el presidente Juárez, todo por la razón y el derecho", dijo en rueda de prensa desde Villahermosa, Tabasco.

En esta línea, indicó que, como con la pandemia del coronavirus, no se va a imponer nada, esto, luego de que las primeras versiones de la muerte de Giovanni indican que el pasado 4 de mayo, el albañil de profesión presuntamente fue detenido por no portar cubrebocas, cuyo uso en la entidad es obligatorio desde el 20 de abril.

"No ha habido actos autoritarios de parte del Gobierno federal, no ha habido prohibiciones, toque de queda, todo ha sido un llamado a que actuemos como ha sucedido de manera responsable y la gente lo ha entendido muy bien y lo que hemos logrado para domar esta pandemia se debe a buen comportamiento de ciudadanos, así vamos a continuar, no se va a imponer nada", enfatizó.

Reconoce diferencias con el gobernador Enrique Alfaro

López Obrador se deslindó de las protestas que se realizaron este jueves en Guadalajara y reconoció que tiene diferencias con el gobernador Enrique Alfaro, pero aseguró que no tuvo nada qué ver con las manifestaciones que se llevaron a cabo con violencia.

"Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar autoridades locales", acotó.

Queman patrullas en Guadalajara en protesta por la muerte de Giovanni Este miércoles comenzó a circular el caso de Giovanni, quien presuntamente murió tras ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos

Y agregó: "No tengo yo que ver nada con lo que sucedió en Jalisco, si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer porque el que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable".

En tanto, acerca de la investigación de la muerte de Giovanni, dijo que corresponde a la Comisión local y a la Comisión de Derechos Humanos, así como a la Fiscalía General de la República si es que decide abrir un oficio, pero el Gobierno federal no intervendrá.

"Nosotros no intervenimos, no me meto en cuestiones partidistas por la investidura presidencial, por respeto a investidura presidencial", puntualizó.