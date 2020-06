Evalúa AMLO próxima gira; depende del semáforo epidemiológico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que aún evalúa el itinerario que realizará en su segunda gira por la República Mexicana, esto, tras la finalización de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

El mandatario aseguró que la decisión depende de las recomendaciones del personal de la Secretaría de Salud y que cuenta con tres posibles rutas.

"Tengo una de no alejarme mucho de la ciudad, de la capital; por ejemplo, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, o sea más cerca. Otra, alejarme un poco más sin tomar avión, esto es Tepic, Mazatlán, Durango, Zacatecas, San Luis, todo por tierra".

En la tercera opción de su gira "sí requeriría avión", señaló el mandatario. Los sitios a visitar son: "Tepic, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte. Estoy viendo qué es lo más conveniente, pero sí voy a salir".

Explicó que el jueves por la tarde habrá una reunión de salud, donde se valorará "lo que está pasando en el país y ellos son los que me recomiendan y también les hago caso". Aseguró cuidarse, porque el Sars-CoV-2 "es un virus muy traicionero que nos anda rondando".

Durante su primera gira tras la pandemia, Andrés Manuel López Obrador atestiguó el inicio de obras de ampliación del Puerto de Coatzacoalcos / Foto: Cuartoscuro

¿Se encontrará Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump?

Cuestionado al respecto, el presidente mexicano aseguró que la ONU está planteando "por primera vez que no haya encuentros de jefes de Estado en Nueva York en septiembre", es decir, que podría suspenderse la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Ya nos han notificado", añadió.

"De por sí yo todavía no decidía, porque no quiero viajar mucho. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, si hacemos bien las cosas aquí nos respetan afuera. No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa; además, yo tengo la ventaja de que el secretario de Relaciones Exteriores es muy profesional, eficiente y eso me ayuda mucho. No hace falta que yo esté recorriendo los países".

Hace unas semanas se hablaba de la posibilidad de que el presidente de México viajara a Estados Unidos en agradecimiento al presidente Trump por su apoyo ante el acuerdo de la OPEP y la crisis por la pandemia de Covid-19.

Asegura López Obrador que críticas de gobernadores son por procesos electorales El presidente aseguró que no hay diferencias con los gobernadores de los estados, sino coordinación en cuanto a la pandemia de Covid-19

"En esa plática, cuando llegamos al acuerdo, le planteo que teníamos dificultad con los ventiladores y le pedía yo que nos ayudara. Se comprometió a ayudarnos y nos ayudó. Porque nos han mandado ventiladores que estamos utilizando para la terapia intensiva, que es la fase más difícil, más compleja lo de terapia y ahí se necesita de los ventiladores que no teníamos.Entonces, mi viaje era para agradecer, como tenía pensado también ir a China, porque el presidente de China igual, fíjense cuántos aviones de China a México con equipo médico".

Ni gira por el T-MEC

Aseguró que un posible encuentro, también a propósito de la entrada en vigor del T-MEC (1 de julio), está en duda. "Como están las cosas, está en veremos. Claro que si se da el encuentro con el primer ministro de Canadá, con el presidente de Estados Unidos, pues ahí, con los cuidados sanitarios básicos, pero así está la situación. Entonces, todavía no sabemos".

Lo más visto en Publimetro

Raúl Araiza muestra su departamento destruido por inundación El conductor afirmó que su cocina fue lo que más se afectó

Salma Hayek usa un pantalón ajustado y mini top rojo y desata pasiones en redes Es una de las mexicanas más sensuales