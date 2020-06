Cerebro México, un colectivo para enfrentar la pandemia y otras problemáticas

Bajo el lema 'No nos vamos a soltar' y 'Más mentes juntas piensan mejor', Cerebro México promete dar soluciones efectivas a las problemáticas a las que nos enfrenamos como sociedad -por ejemplo la pandemia y sus estragos sociales y económicos- por medio de una red de voluntarios que trabajan en completa gratuidad.

En entrevista con Publimetro, Isy Soto, de Cerebro México, señaló que en este 'laboratorio de pensamiento colectivo' se han sumado abogados, médicos, terapeutas, comunicadores, cocinas comunitarias, entre otros, para ayudar a la ciudadanía a través de diversos ejes, por ejemplo, 'Taco pendiente', el cual permite ofrecerle comida a quienes lo necesitan.

De acuerdo con Isy Soto, Cerebro México no acepta activo económico, todo se maneja por alianzas y donaciones que permiten que la ayuda llegue directa a la gente.

¿Cómo nace este colectivo?

– Nace en 2017, durante el sismo, previamente se tenia el boceto, pero durante el sismo se pone en practica debido a que lo que necesitábamos era una mejor organización y trabajar con redes inteligentes. En 2017 tuvimos la fortuna de activarnos y tener redes inteligentes vía WhatsApp en los estados afectados, redes, voces ciudadanas que dieron cuenta de las problemáticas y con ello fuimos haciendo canales de ayuda como 'Cerebro México Abogados', 'Cerebro México Terapia', entre otros.

¿En qué consiste?

Manejamos varias premisas, la principal de colaboración en colectividad, al ser un laboratorio de pensamiento colectivo, las iniciativas y todo lo que se genera se tiene que construir en conjunto ya que como tal funcionamos como un laboratorio donde detectamos la necesidad, vemos las diferentes formas en las que podríamos proponer una solución a este problema y se genera desde diversas perspectivas para que se puedan poner como proyectos pilotos y posteriormente como ejes de acción.

¿Todos son voluntarios?

– En Cerebro todos somos voluntarios, hoy en día hay personas de la industria cinematográfica, pero también tenemos productores, terapeutas, comunicadores, entre otros, que hacen que sea muy rica la forma en que se pueden proponer soluciones a ls problemáticas.

¿La ayuda es gratuita?

– Es super importante y reafirmamos mucho que es en completa gratuidad, porque creemos completamente en que si unidos hacemos las cosas es más sencillo resolverlas de manera conjunta impactando a muchas otras, es literal 100% como reciprocidad a esta sociedad. Quienes necesitan ayuda pueden hacerlo a través de Facebook 'Cerebro México' o al correo [email protected]

¿Cualquier persona puede unirse?

– Cualquier persona puede unirse debido a que son varias las actividades que realizamos, tenemos 16 ejes de acción que son muy diversos en los que cualquier persona puede ayudar, ayudamos desde pasando la voz o en temas muy particulares. Además de que tenemos alianzas. Cerebro siempre trabaja en alianzas no trabaja solo.

¿Cómo funcionan las alianzas?

– Tenemos que ser muy honestos, hay puerta abierta para cualquier tipo de problemática, más no tenemos todos los recursos que pudiéramos querer; generamos iniciativas, por ejemplo festivales de gastronomía o musicales para poder generar recursos, debido a que Cerebro México no acepta dinero, no manejamos activo económico, por eso todo es por alianzas.

¿Cómo ayuda Cerebro en tiempos de Covid-19?

– Tenemos verificación de información, inteligencia colectiva, además de cocinas comunitarias y canastas comunitarias, por ejemplo la iniciativa de 'Taco Pendiente', que permite que ellos (cocinas) pongan la mano de obra y nosotros la intención económica para que otros puedan disfrutar. Son 16 cocinas a nivel nacional; en Colima, Morelia y Querétaro han sido exitosas.

¿Hay proyectos en puerta?

– Hay mucho planes próximos, tenemos en puerta hacer un documental, pero todavía estamos en el arranque, más adelante informaremos al respecto.

LOGROS

Casos de éxito:

Terapia

Cocinas a nivel nacional

Inteligencia Colectiva

Foros de Mercado/trueque/informativos

Webinars informativos

Mecanismos de manejo del estrés sitémico

Verificación de datos

Apoyo a productores y comunidades

Extensión territorial en zonas vulnerables

Sismo

