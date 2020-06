Condena AMLO asesinato de juez de Colima; 'no vamos a ceder a la intimidación'

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó y condenó el asesinato del juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas.

"Expresar mi más profundo pésame por el asesinato del licenciado Uriel Villegas Ortiz, juez del Poder Judicial federal y el asesinato de su esposa, desde luego, es un crimen atroz, condenable", dijo en rueda de prensa desde Puebla.

En tanto, anunció que ya trabaja de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables. "Ya se está actuando y nuestro mas sentido pésame -repito- por este abominable crimen. Vamos a seguir enfrentando a la delincuencia y lo vamos a seguir haciendo de manera conjunta, apoyándonos mutuamente, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo", sostuvo.

Y agregó: "Son buenas las relaciones entre los poderes y la Fiscalía y cerramos filas para que estos crímenes no se repitan, que nunca mas se den estos hechos violentos".

Asimismo, aseguró que en su gobierno no hay impunidad y no van a ceder ante los grupos delincuenciales: "La intimidación no procede porque nosotros tenemos como encomienda el mandato el garantizar la paz y tranquilidad en el país y no vamos nosotros a ceder ante ninguna amenaza, ninguna intimidación, nada nos va a detener para limpiar de corrupción el país , que haya justicia y se garantice la paz".

Además, aunque afirmó que ‘los hechos son muy dolorosos y producen inquietud’, envío un mensaje a los mexicanos: “Estamos entregados por completo a que haya paz y tranquilidad y cuento con el apoyo de un gran equipo que me está respaldando en este propósito”.

Van por justicia

Este martes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, condenó enérgicamente el homicidio:

Condenamos enérgicamente el homicidio del Juez Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas. Exigimos de las autoridades competentes el total esclarecimiento de los hechos. Mis condolencias a familiares y amigos. Todo el #PJF está de luto https://t.co/dcIydj03Nu — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 16, 2020

A él se sumó la Fiscalía General de la República, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

#FGRInforma La Fiscalía General de la República asume plenamente investigación del asesinato de un Juez Federal y su esposa en la ciudad de Colima. En cuanto existan datos que puedan hacerse públicos se darán a conocer. — FGR México (@FGRMexico) June 16, 2020

Como secretaria de Gobernación y ministra en retiro tras 25 años en el Poder Judicial, condeno enérgicamente el doble homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, ocurrido hoy en Colima. Me uno al llamado para esclarecer este lamentable hecho. — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 16, 2020