En el Jetta blanco, López Obrador regresa al Palacio del Ayuntamiento

Como en los años en que fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde hoy realizó la conferencia matutina diaria y la reunión de seguridad con su gabinete.

"El día de hoy nos corresponde informar sobre la situación de seguridad en la Ciudad de México, como lo hacemos en ocasiones que visitamos las entidades federativas. No siempre la reunión de gabinete de seguridad la hacemos en Palacio Nacional, también se lleva a cabo en los estados de la República", indicó López Obrador al inicio de su mensaje.

"Estamos muy contentos de estar aquí en este edificio histórico, el Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México", añadió López Obrador. Además, destacó la labor que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha realizado al frente de la administración capitalina. "Es una mujer con ideales, con principios, honesta, trabajadora y es un ejemplo de servidora pública. Además, es nuestra amiga entrañable y hoy, de casualidad, está cumpliendo años".

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y Jesús Ramírez, vocero de presidencia / Foto: Gobierno de México

Vuelve a aparecer el Jetta blanco

Uno de los símbolos de su administración como jefe de Gobierno (2000-2005) es el vehículo Jetta color blanco, que utiliza para transportarse. El primer mandatario, quien vive en un departamento dentro de Palacio Nacional, habría realizado un recorrido de 230 metros en el vehículo, lo cual le tomaría un minuto, según Google Maps.

Recorrido de Palacio Nacional al Antiguo Palacio del Ayuntamiento en el Centro Histórico / Foto: Google Maps

Durante la "Cuarta parte de entrevista con Epigmenio Ibarra", el presidente López Obrador reveló que un día a la semana regresa a vivir a su antigua casa en la alcaldía Tlalpan.

Sobre el Jetta blanco, el presidente también recordó que ha sido utilizado por sus adversarios para atacarlo y que el caso más reciente fue la tarde del martes, tras el sismo magnitud 7.5 con epicentro en Oaxaca. "Nuestros adversarios todo lo malinterpretan. Tienen mucha imaginación. Ayer, con motivo del sismo, dimos el primer aviso y estábamos en el patio oficial de Palacio Nacional. Todos bajamos para protegernos y a mi me tocó recibir el primer informe sobre el sismo. Y Jessica, que me ayuda a tomar los videos -no con una cámara especial, si no con un teléfono- tomó una imagen y salió el Jetta. Y nuestros adversarios empezaron a decir que habíamos preparado la escena para que apareciera el Jetta. Como si después del sismo nos diera tiempo de hacer politiquería".

También regresaron el café y las galletas

Finalmente, durante el evento realizado en el Palacio del Ayuntamiento, también regresaron el café y las galletas que suelen brindarse a los reporteros y que no se brindan en Palacio Nacional.

Así lo presumió Hans Salazar, reportero de Noticias ZMG y Gurú Político, en redes sociales.

Con servicio de café 😃😃😃😃 la jefa de gobierno se lució con nosotros! pic.twitter.com/4iF3DOgp7w — Hans Salazar (@Hans2412) June 24, 2020

