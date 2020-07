Tras ataque en anexo, AMLO insiste en hacer cambios

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va a seguir apoyando en materia de seguridad, aunque recomendó hacer una limpieza de las instituciones encargadas de garantizar justicia, para descartar que haya asociación delictiva.

Al ofrecer un balance de los homicidios ocurridos ayer, señaló que de los 92 homicidios ocurridos a nivel nacional, el 36% ocurrió en Guanajuato, donde 24 jóvenes fueron asesinados por un grupo armado, dentro de un anexo en el municipio de Irapuato.

“Sí hay una confrontación de bandas y son agresiones entre ellos, en la mayoría de los casos, pero nosotros no queremos que nadie pierda la vida, entonces creció mucho el problema, lo dejaron crecer y hay que ver si no hay contubernio, es decir, asociación delictuosa entre delincuencia y autoridad porque una de las cosas que se debe de evitar es esa asociación delictuosa, tiene que haber línea de división, tiene que pintarse la raya”, recomendó el presidente.

Guanajuato es el estado donde más homicidios dolosos ocurrieron el miércoles en México / Foto: Gobierno de México

A su vez, recomendó a los gobernadores, a asistir a las reuniones de seguridad en las que participan miembros de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina.

“Es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato, vamos a seguir apoyando, esto no tiene que ver con cuestiones políticas y partidistas, nada más el llamado a que se maneje de manera coordinada… hay gobernadores que asisten a esas reuniones, la mayoría, entonces yo recomiendo que los gobernadores, y lo digo de manera respetuosa, no deleguen estas reuniones, que vayan a estas reuniones… que trabajen de manera coordinada porque hay casos en donde no van, no quiero hablar de eso porque no se trata de culpar, sino de que se trabaje de manera conjunta, de verdad, que se haga a un lado la hipocresía”, dijo.

López Obrador señaló que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez se comunicó con la Secretaría de Gobernación y se va a buscar que tenga el apoyo federal.

“Con la recomendación respetuosa que se haga una revisión del funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato, eso no es injerencismo, eso tiene que surgir en el propio gobierno que es el gobierno de un estado ibre y soberano, pero sí hay que hacer cambios porque así los exigen las circunstancias”, abundó.

