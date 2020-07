'Es contra mí' dice AMLO luego de ataques a su esposa

Luego la polémica que desató la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller a un usuario de Twitter que la cuestionó sobre la atención a niños con cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ataques deben ser dirigidos a él y no contra su esposa o su familia.

“Aprovecho para recordarles que es conmigo, no con ellos, mi esposa no va a ser candidata a nada, es una mujer independiente, con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad porque la han emprendido contra ella, desde luego, contra mi hijo, es conmigo, yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación”, expresó en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Añadió que los ataques se deben a la forma en la que su gobierno ha combatido la corrupción en el país y recalcó que es a él, a quien deben dirigirse los ataques.

“Yo soy el que estoy a la cabeza en este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso, además, no estoy solo, somos millones de mujeres, de hombres, que estábamos hartos de que una minoría se sintiera dueño del país, de que México fuera de unos cuántos”, sostuvo.

El miércoles, un usuario de Twitter preguntó a Gutiérrez Müller cuándo atendería personalmente a los padres de los niños con cáncer, por lo que la escritora respondió "no soy médico", lo que generó diversas reacciones en la red social.

Amaga AMLO a columnistas por ataques

El presidente señaló que podría pedir cooperación a columnistas presuntamente pagados para atacarlo.

“Que se preparen porque estoy buscando la manera de que cooperen porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa, cuánto les dan por atacarme, ganan por eso, entonces deberían cooperar en algo, que sigan atacanado, pero de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo, o sea, si son pues ya no un millón sino 500 mil, que aporten 50 mil para una causa justa y ya con eso, que me sigan atacando”, dijo.

A su vez, informó que se invitará a personas de Twitter para explicar la operación de bots y que pedirá un listado de sus principales clientes en México y cuánto invierten.

“Sí van a venir los del Twitter a informar a partir de la invitación. Quiero que independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan en Twitter y que nos expliquen cómo operan los bots, que son personas ficticias, robots, independientemente que nos expliquen eso que es muy importante para todos, yo quiero que ojalá ese día nos traigan si pueden hacer en aras de la transparencia, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter, que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter, una lista, si pueden hacerlo, porque como en todo, lo más eficaz es seguirle la pista al dinero. A ver quién a aporta más”, expresó.

