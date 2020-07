De standupera a diputada federal, la funcionaria que busca prohibir los memes

Con la idea central de evitar la alteración de cualquier audio, video o imagen para fines de diversión, la diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, propuso crear la #LeyAntimemes; sin embargo, esto le originó una lluvia de críticas, principalmente en redes sociales.

Pese a acordar una entrevista con Publimetro, la diputada decidió cancelar el encuentro de último momento, bajo el argumento de que aún se encuentra en análisis la iniciativa que pretende impulsar en la Cámara de Diputados.

Su equipo de asesores aseguró que la propuesta sigue en pie, pese a las críticas que se generaron en redes sociales, e incluso, afirmaron que Salvatori ofrecerá una conferencia de prensa para presentar de forma oficial esta propuesta.

Con la reforma al Artículo 243 del Código Penal Federal, propuesto por la legisladora poblana, se busca tipificar como delito la falsificación, tratándose de documentos públicos, con prisión de cinco a 10 años y de doscientos a trescientos sesenta días multa.

Según la legisladora federal, con esto se evitará que cualquier persona altere videos, modifique imágenes, audios o videos reales de cualquier contenido de una persona sin su consentimiento y que esto dañe su dignidad.

A esto se le suma, el escándalo en el que estuvo envuelta la servidora pública tras publicar un video de Tik Tok en el recinto de San Lázaro, simulando disparos y por lo que, posteriormente, tuvo que salir a ofrecer una disculpa pública.

En redes sociales criticaron, por varios días, a Salvatori por usar el inmueble legislativo para realizar videos ajenas a su función. En respuesta la funcionaria dio a conocer que promovería una ley antimemes.

Sin embargo, después reculó tras afirmar que no busca prohibir este tipo de contenidos en redes sociales, sino regularlos para evitar “daño moral” a terceros.

Y aunque afirma, incluso su equipo de comunicación y asesores, que la propuesta cuenta con el respaldo de varios diputados, este diario buscó a legisladores del PES, Morena y de otros Grupos Parlamentarios para conocer su postura, pero ninguno de ellos se pronunció al respecto.

La funcionaria también se llevó varios cuestionamientos luego de que se ventilaran otros videos donde participa y agrede a mujeres.

Salvatori logró contender por una diputación por el Distrito 10 en Puebla y en donde ganó en 2018. En su perfil “Nay” describe que ganó gracias al“trabajo realizado por ella en los últimos años”

En su perfil en la página de la Cámara de Diputados, se precisa que la legisladora trabajó en medios como Televisa y Tv Azteca Puebla. Entre 2004 y 2006, se desempeñó en el programa Hazme Reír y Serás Millonario. En ese mismo periodo también fue locutora de Grupo Acir.

En tanto, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados solicitará se inicie una investigación por el comportamiento de Nayeli Salvatori Bojalil en donde lanzó comentarios machistas, misóginos y racistas cuando la legisladora tenía su programa de radio.

A través de un comunicado la comisión indicó que ya tiene conocimiento de diversos videos e imágenes en las que la legisladora federal se manifiesta de forma violenta y agresiva hacia otras mujeres las cuales detallaron son indignantes y rechazan.

Es por ello que ratificaron un pronunciamiento en contra de toda expresión de violencia contra mujeres y niñas mexicanas, así como una agenda a favor de los derechos que se han conquistado, esto en materia de igualdad de género.

También plantearon a la Coordinación del Grupo Parlamentaio del Partido Encuentro Social y al Comité de Ética de la Cámara de Diputados analicen, discutan y tomen determinaciones correspondientes luego de que en redes sociales se hicieran virales vídeos en donde la diputada insulta y denigra a mujeres en la radio.

Vampipe

¿Por qué llamaste esta propuesta como Ley Vampipe?

—Se me hizo una propuesta muy infantil, no tiene ningún sentido, el tema de que, si un contenido está editado o no, se presta para muchas subjetividades en una ley como se propone. El daño moral que se asegura estaría abierto a muchas ambigüedades en este tipo de contenidos.

En lo personal, me parece más una propuesta que raya en lo absurdo, pues no tiene ni pies ni cabeza la iniciativa que busca plantear con los demás diputados.

Ni siquiera su equipo me ha buscado, accedí a bajar un video editado donde sale ella, porque me acusa de haber recibido amenazas por usuarios en redes sociales.

¿Qué opinas sobre las otras regulaciones que se han tratado de hacer en esta materia?

—Pues ya van varios intentos, el propio Ricardo Monreal promovió una iniciativa en donde buscan regulan este tipo de contenidos. Y aunque dicen que no es censura, es el pretexto perfecto para limitar las redes sociales.

Es bajar la crítica en contra del gobierno en redes sociales. Los bloqueos en Twitter han sido todavía muy bajos, pero en Facebook es otra cosa.