Modelo híbrido, la apuesta para eficientar el semestre online

El panorama que enfrenta el país ante la pandemia de Covid-19 no respetó a ningún sector y es la hora de que las universidades se renueven, apuesten por diferentes mecanismos para un eficiente aprendizaje y consigan seducir a sus estudiantes con una educación virtual de calidad.

Si bien, para las universidades no era nada nuevo impartir materias en línea, este nuevo semestre presenta un desafío, al prácticamente ejecutar la totalidad de las clases bajo esta modalidad.

El común denominador en las universidades públicas y privadas del país es implementar un modelo educativo híbrido: presencial y virtual, al menos, hasta que los indicadores del Semáforo Epidemiológico lo permitan. También coinciden en no exponer la salud de docentes y alumnos, por lo que estudiar desde casa permanece como la opción más segura y viable.

Más allá del desempeño educativo, diversas casas de estudio apostaron por ofrecer apoyo psicológico, médico y nutricional a sus universitarios, echando mano de su talento académicos.

En los estados la universidades adaptan planes por Covid-19

Jorge Lozano Laín, director de Bienestar y Consejería del Tec de Monterrey, campus Monterrey detalló que “tan sólo en el campus Monterrey tenemos planeado más de 80 clases culturales, atléticas y deportivas, así como más de 100 actividades sobre Liderazgo y Formación Estudiantil (LiFE) a través de las cuales apoyaremos a nuestros alumnos”.

En la Universidad de Monterrey apuestan a que esta situación es pasajera y que la institución está posicionada en calidad educativa, por lo que tomar clase desde casa no sacrifica el óptimo aprendizaje.

“La gente sigue apostando por la educación de calidad y la UDEM ofrece esta característica. Los papás entienden que la contingencia sanitaria es algo temporal, que es un nuevo proceso”, señaló Javier José García Justicia, director de la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey (UDEM).

En la Universidad Autónoma de Nuevo León vislumbran un panorama positivo y de oportunidades, incluso, para quienes no podían asistir a clases presenciales por motivos laborales.

“Creo que el tema virtual va a ayudar para tener más alumnos este semestre. La UANL siempre tenía clases presenciales y había un porcentaje menor en línea, ahora mucha gente va a poder aspirar a los dos. Por ejemplo, en las prepas 40 mil quieren ingresar y hay lugar para 30 mil entonces esos que no quedaron van a poder entrar ahora a distancia”, refirió el director de Comunicación Institucional de la Máxima Casa de Estudios, Héc-tor Alvarado.

Por su parte, Carlos López Hernández, vicerrector de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, apostó fielmente a su plantilla de expertos y catedráticos.

“Los profesores son quienes hacen la diferencia, son los que han puesto de su parte para que todo se mantenga en los estándares de calidad de la universidad, las plataformas, la tecnología, el Zoom, todas ellas están muy bien, pero esto no podría darse sin los profesores, de no ser por ellos no podríamos salir adelante con la misma calidad y atención personalizada”, agregó.

“Un gran reto de la educación a distancia es cómo hacer nuestro proceso de evaluación, que el alumno se dé cuenta de lo que aprendió y lo que desarrolló (…) de manera presencial claro que está toda la parte de la convivencia, que la valoramos y es parte fundamental del desarrollo de las personas, pero con la educación a distancia fueron nuevos retos”, destacó la doctora Catalina Morfín, directora general académica del ITESO en Guadalajara.

Explicó que espera que para el otoño ya pueda regresar una parte de alumnos, pero se realiza una importante inversión en materia tecnológica para mantener el sistema de educación a distancia.

Para Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato es importante llegar a todos sus estudiantes matriculados y ofrecer alternativas para no ver truncados sus sueños.

“Hay estudiantes que no cuentan con los dispositivos para involucrarse en los entornos virtuales, en ese sentido estamos haciendo un análisis para ver cómo orientamos los recursos y diseñamos nuevos programas de apoyo para la comunidad estudiantil”.

“Tenemos el pago solidario para que la inscripción pueda realizarse en pagos. Donde el primero sería de 200 pesos y el resto el estudiante pueda realizarlo durante todo el semestre”.

En Michoacán, reciben más solicitudes de matrícula, por la migración de estudiantes.

“El panorama que observamos es que vamos a mantener la matrícula de dos mil 200 estudiantes en todos los programas académicos, porque incluso, hemos recibido a jóvenes que abandonaron otras Universidades para estar con nosotros”, expresó Mariana Sosa Olmeda, rectora de la UNLA.

Expertos en el ramo educativo de Canadá y México, abordaron cómo retomar la educación y el intercambio educativo entre estas dos naciones y una de las conclusiones fue que sería “híbrido”, una parte a distancia y otra en aulas, aún superado el Covid-19. También mencionaron que la evolución de la enseñanza es la “híper aula”, es decir, la reorganización de los espacios y la utilización de las redes sociales como parte de la educación.

Algunas cifras sobre los costos en algunas universidades

1,840 pesos es el costo de la inscripción total por semestre en la Universidad de Guadalajara, con más de 40 mil alumnos.

1,675 pesos la inscripción en las licenciaturas en la UMSNH, en Michoacán.

125 mil pesos es el costo aproximado por semestre en el Tec de Monterrey e incluye un seguro de 10 mil para el alumno.

Las voces de los padres

Los padres de familia y alumnos se enfrentan a los cambios:

“Creo que es como todo, si el chavo quiere aprender, le va a echar ganas sea presencial o no (…) Nosotros donde más le hemos batallado es con el tema del aislamiento”, Carmen López y Ramón Armenta, padres con un hijo en el ITESO.

“A tiros y jalones hemos podido salir adelante con el pago de la colegiatura que de manera mensual son dos mil 200 pesos”, Ricardo arias, con una hija inscrita en una Universidad privada en Morelia.

“Me falta un semestre y hago mis prácticas profesionales y mi temor es no encontrar un lugar donde hacerlas si sigue el aislamiento”, Elizabeth Jaramillo, estudiante de Psicología en área educativa en Guanajuato.

Enseñanzas del Covid-19 en el futuro de la educación

Eugenio Aguilar, profesor del Tec de Monterrey, Campus CDMX hace una reflexión sobre los efectos del Covid-19 en el ámbito educativo.

A fines de marzo, las escuelas de todos los niveles en México iniciaron la suspensión de clases presenciales para comenzar algunas de ellas con modelos virtuales. Muchos profesores, con poca experiencia en la tecnología, tuvieron que preparase y actualizarse sabiendo que sus alumnos los superaban en estos temas, pero lo más importante y como primera premisa, fue cuidar la salud y bienestar de los estudiantes.

La segunda premisa era lograr la continuidad académica, por lo que muchos docentes tuvieron que modificar y flexibilizar sus cursos para poder lograr la continuidad con condiciones completamente diferentes con las que se inició el año escolar. Se dieron cuenta que el reto no sólo era la tecnología sino una modificación pedagógica a sus cursos y poder lograr el compromiso e interés de sus estudiantes dentro de la clase.

Tienen que ser cursos impartidos por profesores inspiradores que despierten el interés de cada uno de sus estudiantes. Los docentes también se dieron cuenta que entre materias existen diferencias para impartir de manera virtual, es necesario ser más creativo.

Una situación muy importante en estos tiempos, coincide con los que los autores Eldar Shafir y Sendhil Mullainathan comentan: la ansiedad y la escasez de recursos le roban a los humanos una gran capacidad cognitiva. Por ejemplo, un estudiante cuyo padre acaba de perder el empleo, que algún familiar querido pueda tener Covid o se estén limitando para comer, simplemente es menos capaz de desempeñarse que en una situación sin el conflicto.

(Con información de Aracely Chantaka, Guadalupe Martínez, Héctor Escamilla, Ilse Aguilar y René Fúnez)

