No cesa el huachicol; aumentan tomas clandestinas con riesgo de explosión

Las atenciones a las tomas clandestinas que ponen en riesgo a la población han incrementado en lo que va del año, pues de enero a julio ya se contabilizan 13, en comparación con las 16 que se registraron en todo 2019, de acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En entrevista, el director general de Protección Civil, Óscar Zepeda Ramos, señaló que este aspecto no significa que haya un incremento en las tomas clandestinas o una mayor actividad del crimen organizado, sino que actualmente se tiene mayor capacidad para atender las solicitudes; sin embargo, aceptó que el número de ordeñas reportadas al organismo podría llegar a ser la misma cifra del año pasado.

“En 2019 se registraron 80 tomas clandestinas, pero sólo se intervino en 16 porque fueron las de mayor riesgo, las que podrían generar alguna afectación a zonas cercanas o a trabajadores; sin embargo, en las otras se dio atención vía remota. En este año, hasta julio, tenemos ya 13 intervenciones, pero esto no significa que hay una tendencia de aumento de huachicol, sino una mayor capacidad de despliegue y mejores esquemas de trabajo.

“Las misiones eco son cuando se despliega Protección Civil, cuando hay una toma que tiene un componente de alto riesgo (…) cuando son explosiones muy vistosas, aparatosas o que están cercanas a centros de población, así como por su extensión”, indicó Zepeda Ramos.

El funcionario detalló que la Coordinación Nacional de Protección Civil hace un trabajo coordinado con Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), gobiernos estatales, municipales y hasta con las secretarías de seguridad, pues son estas últimas las que primeramente se encargan de resguardar la zona y evacuar, en caso necesario, a la población en riesgo.

“Trabajamos de manera muy cercana con Pemex. A inicios de año generamos un protocolo de atención para emergencia de fuga o derrame y establecimos un protocolo para saber qué le tocaba a cada quien en atención a eventos; sin embargo, intervenimos de forma presencial ante un evento que rebase las capacidades del organismo”, precisó el director de la CNPC.

Tres preguntas a: Armando Rodríguez Luna, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia

A dos años del inicio de la lucha contra el huachicol, ¿cuáles son los resultados?

— En cuanto a resultados no es claro que se haya logrado controlar el número de combustible robado en zonas de Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Puebla, en donde hay importante actividad criminal. Los operativos implementados se han enfocado en disminuir la capacidad del Cártel de Santa Rosa, que está en Guanajuato, y que han ocasionado una serie de enfrentamientos y eventos violentos, pero no hemos visto disminuir las tomas clandestinas.

¿Qué debe de cambiar en la estrategia del gobierno?

— Hay muchas vías. Una es tener un control territorial en los lugares donde se lleva a cabo el robo de combustible. Es necesario evitar que diferentes comunidades se dediquen a esto como una forma de vida. Se les tiene que dar una atención mucho más integral con algún programa social.

¿La Guardia Nacional ha demostrado una eficacia o mayor apoyo?

— El problema es que no podemos evaluar las acciones que se implementan. La corporación, en menos de un año de su creación, no se puede medir su eficacia y actualmente está sobrecargada de tareas de despliegue y no tiene un lógica en las facultades que les dictan.

