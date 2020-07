Saturan refugios para mujeres violentadas

Debido a la violencia intrafamiliar que ha incrementado dramáticamente en esta época de confinamiento (75%), la Red Nacional de Refugios (RNR) reporta que algunos estados que brindan espacios de protección para las mujeres violentadas se encuentran casi al 100% de su capacidad, por lo que urgieron al gobierno federal implementar una estrategia para prevenir la violencia de género.

De acuerdo con la red, que cuenta con 69 espacios de protección en 22 estados de la República Mexicana, las entidades de Morelos, Chihuahua, Aguascalientes, Ciudad de México y Estado de México ya reportan 80% de su capacidad en sus refugios; sin embargo, lo que más preocupa es que esta cifra puede duplicarse al levantar las restricciones por confinamiento.

“Cuando se levante la contingencia visualizamos un mayor incremento en la demanda de refugios y servicios jurídicos, pues las llamadas que nos hacen las mujeres violentadas es que reconocen su situación de riesgo, pero no quieren salir por miedo a contagiarse de coronavirus, por lo que esperan que una vez que termine la emergencia busquen apoyo”, indicó Wendy Haydeé Figueroa Morales, directora de la RNR.

De marzo a junio del 2020 la RNR ha brindado acompañamiento, atención integral y protección a 21 mil 74 personas a través de los refugios integrantes, centros de atención externa, vía telefónica y sus diversas redes sociales, representando un incremento de 71% de personas atendidas en comparación al mismo periodo de 2019.

“Hay mujeres que salen de casa porque son víctimas de violencia, pero sus redes de apoyo (familiares o amigos) son coartadas, por lo que requieren un espacio de emergencia en lo que nosotros nos ponemos en contacto con personas de su confianza”, destacó la directora de la red, quien apuntó que en los refugios se brinda atención integral especializada con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, implementando acciones para prevenir feminicidios, promover el acceso a la justicia y la restitución de derechos.

De acuerdo con diversos testimonios, dos de cada 10 mujeres que solicitan apoyo a una institución pública no recibieron el apoyo, pues, de acuerdo con la respuesta de funcionarios, los refugios no están operando durante la contingencia por Covid-19, aspecto que afecta a las organizaciones sociales, pues el trabajo se hace mucho mayor. Además de esto, hay retrasos de meses en el recurso entregado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social.

“Los recortes de presupuesto que se han hecho desde 2019 han afectado a las asociaciones, pues cierran sus posibilidades de financiamiento; sin embargo, la sobrecarga está con nosotras, pues ya tenemos un gran aumento en las solicitudes de apoyo, ya que en institutos de gobierno no dan atención debido a la pandemia. Además, hay un descrédito y persecución constante contra las asociaciones civiles”, puntualizó Figueroa.

No pensé que tuviera que salir huyendo

Abril, quien se cambió el nombre para mantener el anonimato, acudió durante la época de confinamiento por coronavirus a un espacio de protección ubicado en la entidad de Morelos debido a que sufría violencia verbal, física y hasta sexual de parte de su esposo.

“No pensé que tuviera que salir huyendo de mi casa durante la pandemia; es una pesadilla, yo no le podía decir a él nada porque se enojaba y de los insultos pasaba a jalarme el cabello, a pegarme en el estómago y otras cosas”, relató Abril con la voz entrecortada.

Recordó que cuando su pareja sentimental se enteró que había llegado a México el Covid-19, celebró la noticia, pues así “ya no iba a hacerse pen… ni andar de loca con otros hombres”.

“Me quedaba callada para que no me golpeara. Cuando él estaba más de cuatro horas en la casa era muy feo, era estar en una prisión, pues incrementó la violencia sexual y los insultos y no me dejaba hablar con mis amigas. Cuando menos sentí estaba ya tirada con sangre en toda mi cara”, indicó.

La atención por redes sociales y por llamadas telefónicas incrementaron 37% de enero a junio, en comparación del mismo periodo de 2019. Además, 64% de las mujeres que solicitaron apoyo fueron agredidas por sus parejas.

